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Виллы с террасой в Таиланде

Пхукет
9
Ko Samui
84
Пхукет
2046
Чонг Тале
722
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20 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Мэнам, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы …
$190,713
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд Предлагаются элитны…
$1,07 млн
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд Предлагаются одноэтажные…
$742,069
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд Предл…
$520,409
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд Застройщик называет диз…
$684,494
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Вилла 4 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд Предлагаются высококачественные …
$168,140
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Вилла 6 комнат в Ko Samui, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 514 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Саму…
$815,206
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Вилла 5 комнат в Кату, Таиланд
Вилла 5 комнат
Кату, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд …
$707,655
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Вилла 3 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
The villa is of superb quality - from the materials to the technical solutions which are few…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд Современный комплекс п…
$964,959
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Вилла 3 комнаты в Ban Nong Bua, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Nong Bua, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд В комплексе на вы…
$376,173
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Вилла 4 комнаты в Ban Nong Bua, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Nong Bua, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зеле…
$797,725
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Вилла 4 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы…
$362,536
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Вилла 3 комнаты в Мэнам, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются уникальные виллы с бассейн…
$377,162
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
New modern pool villa on Pratumnak Hill, 5 minutes walk from the beach. 6 bedrooms, 7 bat…
$1,09 млн
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Агентство
Highrise Property and Construction
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Вилла 4 комнаты в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Nai Trok, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
ВИЛЛЫ НА ПХУКЕТЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ! Комплекс из 35 вилл в стиле модерн с бассейном, …
$467,243
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
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Вилла 4 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с б…
$358,017
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Вилла 4 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными м…
$296,132
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Вилла 3 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд Предлагается вилла с бассейном 9х3,8 …
$408,991
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 4
Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаютс…
$2,57 млн
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Параметры недвижимости в Таиланде

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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