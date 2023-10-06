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Виллы в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
1186
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1 234 объекта найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 507 м²
RESALE. Just above Kata Bay, with stunning views over sandy beaches and the ocean beyond, su…
€1,15 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 681 м²
RESALE. A modern and very spacious family home with 2 kitchens, outdoor barbeque area, full …
€894,291
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
RESALE. Set high on this exclusive estate, offering stunning views of the luxurious landscap…
€689,881
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
RESALE. On a hill hidden behind 3 metre walls and overlooking Patong Bay, close enough to fu…
€769,136
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 39 385 м²
OFFPLAN. Not just another pool villa … this is the home you’ve been looking for, set in a gr…
€751,702
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Площадь 449 м²
Первый и единственный комплекс из 21 виллы в 600 метрах от тайского пляжа Банг Тао на Пхукет…
€1,18 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Площадь 430 м²
Комплекс роскошных вилл раскинулся на огромной территории рядом со знаменитым районом Лагуна…
€1,41 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 74 121 м²
RESALE. Price reduced from THB118M to THB98.5M! Luxury island living in a stunning villa wit…
€2,53 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 27 410 м²
OFFPLAN. Thoughtfully crafted contemporary architecture with sleek lines, offering a seamles…
€528,143
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
COMPLETED. A brand-new pool villa, completed in September 2023, 150 metres away from Saiyuan…
€346,111
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
RESALE. Renovated in 2023, this fully-furnished Balinese-style pool villa is only 2.5 km or …
€447,145
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
OFFPLAN. One villa already completed and available for resale. Comfortable, quality family h…
€242,736
Вилла 2 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Наши дома предоставляют доступ к различным видам обучения, включая мед курсы, спа-процедуры,…
€228,652
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 301 м²
Количество этажей 1
📊 Отличный вариант недвижимости для жизни или сдачи в аренду на Пхукете 🌊 Комплекс частны…
€183,544
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 428 м²
Проект вилл расположен в элитном квартале района Cheong taley. В таких перспективных районах…
€918,700
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 352 м²
Стильные виллы, которые прекрасно подойдут для личного проживания или получения дохода от сд…
€791,047
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 324 м²
Виллы в эко-локации с встроенной системой "умный дом" и солнечными батареями для энергосбере…
€612,601
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Площадь 412 м²
Виллы премиум класса рядом с одним из крупнейших спортивных центров Пхукета, прекрасно подой…
€847,677
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Новый комплекс стильных вилл от крупного застройщика. Отличная локация для жизни или сдачи в…
€398,589
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 352 м²
Стильные виллы, которые прекрасно подойдут для личного проживания или получения дохода от сд…
€791,047
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 408 м²
Небольшой комплекс состоящий из 9 вилл, круглосуточная охрана. На вилле: гостиная, кухня с о…
€1,02 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Участок земли граничит с тропическим лесом и представляет собой резиденцию из 14 вилл, распо…
€459,911
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 417 м²
Роскошная жизнь в одном из лучших мест на Пхукете. Новый проект 5* брендированных вилл на пл…
€2,76 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 514 м²
Прекрасный комплекс вилл состоит из 19 дизайнерских вилл с 3-5 спальнями, находящихся на бер…
€2,64 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 161 м²
Комплекс вилл в японском стиле, расположен в тихом месте. Идеально подходит для жизни и отды…
€168,634
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 208 м²
Проект состоит из двухэтажных вилл, жилой площадью 208 м.кв. Проект выполнен в японском стил…
€217,691
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Уникальный комплекс вилл в туристической зоне на пляже Банг Тао, в минутной близости от Boat…
€398,589
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 6
Площадь 525 м²
Современные и роскошные виллы в элитном районе Лагуна. Идеально расположены в жилом районе с…
€1,18 млн
Вилла 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Площадь 237 м²
Новый комплекс современных вилл состоит из отельной и резидентской частей. Недвижимость можн…
€426,184
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 271 м²
Новый комплекс вилл с 3 спальнями, бассейнами и садом в пешей доступности от моря от крупног…
€542,388

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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