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Виллы в Патонге, Таиланд

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6 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Проект расположен на зеленом склоне рядом с пляжами Патонг, Три Транг и Парадайз и подходит …
$1,01 млн
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Вилла 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Эксклюзивный комплекс из всего 22 современных вилл с частными бассейнами, расположенный на ж…
$802 000
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Вилла 4 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Этаж 1/2
До моря 700 мО комплексе:Эксклюзивный комплекс включает 26 вилл с 2, 3, 4 и 5 спальнями, каж…
$1,05 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Этаж 1/2
До моря 700 мО комплексе:Эксклюзивный комплекс включает 26 вилл с 2, 3, 4 и 5 спальнями, каж…
$1,05 млн
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Вилла 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 355 м²
Этаж 1/2
До моря 700 мО комплексе:Эксклюзивный комплекс включает 26 вилл с 2, 3, 4 и 5 спальнями, каж…
$1,31 млн
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Вилла 4 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 398 м²
Этаж 1/2
До моря 700 мО комплексе:Эксклюзивный комплекс включает 26 вилл с 2, 3, 4 и 5 спальнями, каж…
$1,77 млн
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