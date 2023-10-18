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Виллы в Патонг, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с Spalni в Патонг, Таиланд
Вилла 4 спальни с Spalni
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 467 м²
PAT6502: Продается роскошная вилла, расположенная в охраняемом комплексе на склоне холма с в…
€1,35 млн
Вилла 4 спальни с Spalni в Патонг, Таиланд
Вилла 4 спальни с Spalni
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 420 м²
PAT6697: С того момента, как вы войдете в эту собственность с четырьмя спальнями, вы получит…
€1,53 млн
Realting.com
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