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Виллы в Ви Чит, Таиланд

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31 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Wichit, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Этаж 1/3
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$2,04 млн
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Вилла 5 комнат в Ви Чит, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 230 м²
Этаж 1/3
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$5,71 млн
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Вилла 5 комнат в Ви Чит, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 225 м²
Этаж 1/3
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$5,71 млн
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Вилла 6 комнат в Ви Чит, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 743 м²
Этаж 1/4
До моря: 50 м, Гарантия дохода: 3%, Надежный застройщикО комплексе:Шесть роскошных прибрежны…
$3,78 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 310 м²
PAN6744: Великолепный дом с видом на море! Это отличный вариант для вашего собственного дома…
$432,938
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Вилла 5 комнат в Ви Чит, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 908 м²
Этаж 1/4
До моря: 50 м, Гарантия дохода: 3%, Надежный застройщикО комплексе:Шесть роскошных прибрежны…
$3,80 млн
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Вилла 4 комнаты в Wichit, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 316 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных л…
$2,04 млн
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Вилла 2 комнаты в Wichit, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Veranda Villas and Suites Phuket идеа…
$766,354
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Вилла 5 комнат в Ви Чит, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 241 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных и…
$5,71 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 320 м²
PAN5527: Villa from a reliable developer who has extensive experience in developing quality …
$1,37 млн
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Вилла 5 комнат в Wichit, Таиланд
Вилла 5 комнат
Wichit, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 550 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Veranda Villas and Suites Phuket идеа…
$5,01 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 678 м²
PAN6517: Это одно из объектов в Таиланде, расположенное на высоком мысе Панва, откуда открыв…
$2,18 млн
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Вилла 4 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 600 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$5,14 млн
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Вилла 4 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 275 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$5,74 млн
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Вилла в Wichit, Таиланд
Вилла
Wichit, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 874 м²
PAN5692: Traditions of Asian architecture are based on a rich lasting spiritual legacy. This…
$4,24 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 470 м²
PAN5782: The uniqueness of this gorgeous 4-bedroom villa is ideal combination of all five se…
$2,07 млн
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Вилла 5 комнат в Ви Чит, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 509 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$8,04 млн
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Вилла 4 комнаты в Wichit, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 316 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных л…
$2,03 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 509 м²
PAN5528: Отличная вилла от надежного застройщика, который имеет большой опыт в разработке ка…
$7,62 млн
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Вилла 5 комнат в Wichit, Таиланд
Вилла 5 комнат
Wichit, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных л…
$2,30 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 740 м²
PAN5531: The villa has been extensively modernized and refurbished in 2020. Maximum privacy …
$2,16 млн
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Вилла 3 комнаты в Wichit, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 912 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Veranda Villas and Suites Phuket идеа…
$3,01 млн
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Вилла в Wichit, Таиланд
Вилла
Wichit, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 112 м²
PHU3989: гарантированная конфиденциальность и удобное расположение предоставляются вам и ваш…
$127,975
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Вилла в Wichit, Таиланд
Вилла
Wichit, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 450 м²
PAN1375: Located in Panwa, this luxury villa has plenty of advantages of location: • Prestig…
$424,001
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Вилла 5 комнат в Ви Чит, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 401 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных и…
$6,93 млн
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Вилла 3 комнаты в Wichit, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 060 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Veranda Villas and Suites Phuket идеа…
$2,81 млн
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Вилла 4 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 600 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$5,17 млн
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Вилла 5 комнат в Ви Чит, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 401 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных и…
$6,74 млн
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Вилла 2 комнаты в Wichit, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Veranda Villas and Suites Phuket идеа…
$670,909
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Вилла 2 комнаты в Wichit, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Veranda Villas and Suites Phuket идеа…
$674,506
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Параметры недвижимости в Ви Чит, Таиланд

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