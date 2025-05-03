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Виллы с садом в Таиланде

Пхукет
9
Ko Samui
84
Пхукет
2046
Чонг Тале
722
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20 объектов найдено
Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Площадь 221 м²
Представляем уникальный комплекс роскошных вилл с 3 и 4 спальнями, расположенный в одном из …
$614,015
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Вилла 3 комнаты в Мэнам, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы …
$190,713
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд Предлагаются элитны…
$1,07 млн
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд Предлагаются одноэтажные…
$742,069
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд Предл…
$520,409
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд Застройщик называет диз…
$684,494
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Количество этажей 1
Новый проект вилл с уникальным дизайном Проект состоит из частных домов с тремя, четырьмя…
$587,509
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Вилла 6 комнат в Ko Samui, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 514 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Саму…
$815,206
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Вилла 5 комнат в Кату, Таиланд
Вилла 5 комнат
Кату, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд …
$707,655
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Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд Современный комплекс п…
$964,959
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Вилла 3 комнаты в Ban Nong Bua, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Nong Bua, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд В комплексе на вы…
$376,173
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Площадь 388 м²
Новый комплекс роскошных вилл с умными технологиями на Пхукете. Этот эксклюзивный проект пре…
$1,19 млн
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Hayat
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Вилла 4 комнаты в Ban Nong Bua, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Nong Bua, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зеле…
$797,725
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Вилла 3 комнаты в Мэнам, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются уникальные виллы с бассейн…
$377,162
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
New modern pool villa on Pratumnak Hill, 5 minutes walk from the beach. 6 bedrooms, 7 bat…
$1,09 млн
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Highrise Property and Construction
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English
Вилла 4 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с б…
$358,017
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Площадь 337 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный клубный поселок, состоящий из 20 современных вилл, расположе…
$546,536
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Anchan Mountain Breeze, новый этап развития известного застройщика проекта Anchan Villa, пре…
$970,289
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Вилла 4 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными м…
$296,132
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Вилла 3 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд Предлагается вилла с бассейном 9х3,8 …
$408,991
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Параметры недвижимости в Таиланде

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с террасой
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с видом на море
с бассейном
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