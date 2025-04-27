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Виллы в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
374
Thalang
165
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1 154 объекта найдено
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 448 м²
BAN6835: роскошная вилла для тех, кто привык выбирать лучшее из большого количества предложе…
$807,474
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Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 431 м²
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$620,000
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Вилла 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Комплекс включает 71 приватную виллу, окружённую круглосуточной о…
$191,349
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Вилла в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 632 м²
SUR6747: Общая информация: 6 спальни 8 ванные комнаты 3 этажи вид на океан Частная тропическ…
$2,33 млн
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Вилла 3 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 653 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$1,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 501 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$1,07 млн
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Вилла в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла
Ban Bang Thao, Таиланд
Площадь 550 м²
SUR4661: Это красивая вилла с 4 спальнями, откуда открывается потрясающий вид на пляж Сурин.…
$2,38 млн
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Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 548 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$912,588
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 655 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$2,23 млн
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 572 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Botanica Foresta II – идеальный выбор…
$1,56 млн
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 780 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 1/3
До моря 1000 м, Полная меблировка, Готов к заездуО комплексе:Расположенные на склонах холма,…
$2,09 млн
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 388 м²
Этаж 1/2
До моря 1800 м, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 6 корпусов, объединяющих 11…
$1,20 млн
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Вилла 2 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто жаждет ощутить …
$349,818
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Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 548 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$912,858
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Вилла 3 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто стремится к рос…
$743,392
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденны…
$2,50 млн
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Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Виллы идеально подходят для тех, кто …
$545,345
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 518 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто желает сочетать…
$1,09 млн
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 468 м²
Этаж 1/2
До моря 700 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе: Жилой комплекс предлагает …
$1,15 млн
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$588,941
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Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 361 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет современное…
$572,247
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Вилла 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 974 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Ocean Hills Phuket идеально подходит …
$2,56 млн
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Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Количество этажей 1
❖ Готовый объект ❖ Спальни - 3  ❖ Этажа - 1 ❖ Приватный бассейн и зона отдыха ❖ …
$839,216
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подойдет для тех, кто ищет р…
$1,26 млн
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Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Комплекс включает 8 одноэтажных вилл с одинаковой планировкой и у…
$822,162
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 578 м²
Количество этажей 1
Стратегическая инвестиция в Ваше будущее! Роскошная вилла, расположенная в самом сердце одно…
$1,16 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 481 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто стремится к роск…
$1,00 млн
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Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 165 м²
LAY6589: An exquisite collection of luxury private villas managed by a renowned hotel brand.…
$9,41 млн
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для тех, кто мечтает о роскошном отды…
$829,597
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Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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