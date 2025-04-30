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Виллы в Чонге Тале, Таиланд

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722 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 547 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит …
$1,93 млн
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Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 533 м²
LAY6673: The new project of luxury villas is located on the top of a hill in the Layan Beach…
$1,17 млн
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Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 281 м²
Этаж 1/1
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс из 15 вилл в тайско-балийском стиле предлагает от 1 до…
$1,45 млн
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Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 266 м²
BAN4500: The combination of contemporary style, comfort, and home atmosphere. BENEFITS OF LO…
$430,840
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 587 м²
Этаж 1/1
До моря: 150 м, Гарантия доходаО комплексе:В уединенной бухте Пхукета расположены 37 частных…
$2,88 млн
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Вилла 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет современное…
$735,532
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
До моря 1700 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Роскошный курорт, расположенный…
$1,39 млн
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 810 м²
Этаж 1/2
До моря 2000 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы с площадью от 400…
$2,56 млн
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Вилла 6 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 6 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Люксовая вилла в престижном комплексе HIGHLAND PARK, расположенном в районе Банг Тао.Отличны…
$1,59 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Комплекс включает 71 приватную виллу, окружённую круглосуточной о…
$438,631
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Marquis Estates – идеальное решение д…
$733,231
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Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 887 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Isola Palms Phuket идеально подходит …
$1,69 млн
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Вилла 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 886 м²
Этаж 1/1
До моря: 150 м, Гарантия доходаО комплексе:В уединенной бухте Пхукета расположены 37 частных…
$3,78 млн
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$438,761
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Вилла 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 907 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте в роскошные виллы в престижном районе Банг Тао!Доход от 7%!Это отличный шанс ст…
$2,23 млн
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 44 м²
BAN5559: To buy villa in Phuket with a private swimming pool is possible at Bangtao beach, w…
$134,039
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Вилла 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Комплекс включает 71 приватную виллу, окружённую круглосуточной о…
$372,615
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Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто жаждет р…
$2,41 млн
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 431 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* О проекте: The Momentum — это инновационный проект, …
$669,928
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 431 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Urban Scapes Layan – Phase 2 и…
$653,180
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 391 м²
BAN5984: Роскошная тропическая вилла в нескольких шагах от пляжа - привлекательная покупка д…
$954,687
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Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Комплекс включает 71 приватную виллу, окружённую круглосуточной о…
$422,256
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Вилла 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальное решение для тех, кто стреми…
$255,451
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для семей, стремящи…
$571,178
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Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$718,306
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$903,405
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Вилла 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 137 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит …
$4,46 млн
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Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$767,358
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Вилла 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 142 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит …
$3,79 млн
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Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто стремится к роск…
$774,226
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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