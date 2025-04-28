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Виллы в Са Кху, Таиланд

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67 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Orienna Azure Villas идеально подходя…
$559,697
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Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 314 м²
NAT6785: Совершенно новый комплекс вилл, расположенный всего в 10 минутах от аэропорта Пхуке…
$424,266
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 556 м²
Этаж 1/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Phuvista Villas Naithon идеаль…
$1,34 млн
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 414 м²
Этаж 1/1
Готов к заездуО комплексе:Эксклюзивное поместье на закрытой территории с 7 роскошными виллам…
$537,409
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$950,858
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Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 182 м²
NYG6080: ONLY ONE VILLA LEFT! This is a new development of 14 contemporary and luxurious 2 &…
$259,872
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$843,111
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Вилла 3 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стре…
$641,945
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$612,222
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Вилла 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$1,76 млн
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Вилла 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$973,055
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Orienna Azure Villas идеально подходя…
$556,712
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Phuvista Villas Naithon идеаль…
$694,598
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Phuvista Villas Naithon идеаль…
$883,412
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто ценит роскошь и…
$917,672
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто ценит роскошь и…
$913,578
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы в 600 метрах от пляжа Проект из 20 эксклюзивных вилл, 10 из которых до…
$1,93 млн
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Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 4
NAT5569: Великолепная резиденция расположена всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Най …
$1,89 млн
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Готов к заездуО комплексе:Эксклюзивное поместье на закрытой территории с 7 роскошными виллам…
$379,867
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 585 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы на острове Пхукет! Это идеальный выбо…
$1,66 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
NYG6758: Великолепный дом с большой площадью для продажи, который представляет собой сочетан…
$191,604
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Изысканные виллы с удобной локацией!Инвестиционно-привлекательный объект!Прекрасно подходит …
$1,57 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$1,72 млн
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 585 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто ценит роскошь и…
$1,19 млн
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Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 800 м²
LAY5504: This villa with 7 bedrooms set in tropical greenery is sure to satisfy and impress …
$3,69 млн
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Вилла 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Готов к заездуО комплексе:Эксклюзивное поместье на закрытой территории с 7 роскошными виллам…
$253,620
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Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 194 м²
NAT6581: новый проект уютных вилл всего в 2 км от пляжа Най Тон. Комплекс будет состоять из …
$266,842
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Вилла 3 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 388 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стре…
$773,816
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Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 300 м²
NYG4969: This beautiful Nai Yang house is part of a small estate and located only 800m from …
$233,885
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Вилла 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы в 600 метрах от пляжа Проект из 20 эксклюзивных вилл, 10 из которых до…
$866,464
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с видом на море
Недорогая
Элитная
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