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Виллы в Ратсаде, Таиланд

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8 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Ратсада, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ратсада, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 013 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,03 млн
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Вилла 4 комнаты в Ратсада, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ратсада, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 017 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,04 млн
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Вилла 5 комнат в Ратсада, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ратсада, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 013 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,14 млн
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Вилла в Ratsada, Таиланд
Вилла
Ratsada, Таиланд
PHU5486: Семейный дом с 3 спальнями в городе Пхукет, идеально расположенный недалеко от Боль…
$102,108
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Вилла 4 комнаты в Ратсада, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ратсада, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 017 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,09 млн
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Вилла 5 комнат в Ратсада, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ратсада, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 013 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,08 млн
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Вилла 6 комнат в Ратсада, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ратсада, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 013 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте в роскошную виллу, обеспечивающую высокую доходность и рост цены.Laguna Phuket …
$2,25 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Ратсада, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ратсада, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 373 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,59 млн
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Параметры недвижимости в Ратсаде, Таиланд

с видом на море
Недорогая
Элитная
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