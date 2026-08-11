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Виллы в Ко Самуи, Таиланд

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92 объекта найдено
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
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Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 103 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$289,110
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 162 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$449,727
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Вилла 3 комнаты в Мэнам, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Современная 3-комнатная вилла в Maenam / GREAT ROIОткройте для себя современную одноэтажную …
$180,000
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TekceTekce
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 122 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$256,987
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Вилла в ban bang raks, Таиланд
Вилла
ban bang raks, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Этаж 4/4
This is a fully furnished beautiful villa, located on the mountain with the wonderful view t…
$947,307
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$440,809
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$366,723
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$429,696
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$414,880
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 67 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$224,863
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Вилла 5 комнат в Ко Самуи, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Пятиспальная вилла Baan Kuno с потрясающим видом. Современный дизайн, комфорт и уединение.
$1,68 млн
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Вилла в Мэнам, Таиланд
Вилла
Мэнам, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 490 м²
Откройте для себя роскошь и панорамный вид на море в этом новом бассейне Maenam. Три простор…
$677,820
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Вилла 4 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Уединенная роскошь в Ламаи, Ко Самуи - эта элегантная вилла с 3 спальнями предлагает идеальн…
$349,443
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 123 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$385,480
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Этаж 5/1
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$415,335
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Этаж 5/1
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$431,310
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Stunningly designed luxury villa with private pool. The villa features spacious living space…
$714,300
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Beautiful 2-bedroom villa with swimming pool in Bophut area We present you a unique opportu…
$205,700
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Villa is a contemporarily designed ocean front property, located on the Plai Leam peninsula …
$960,000
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Brand New Sea View Villas for Sale On Koh Samui at Chaweng Noi Sale price (!) 14.5 millio…
$414,300
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 450 м²
The villa is located on Koh Samui, in Bophut, and is a rare example of modern architecture. …
$928,600
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
У вас будет возможность наблюдать за повседневной жизнью 21 слона на участке площадью более …
$328,570
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Вилла 4 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с б…
$358,017
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
The villa has an unbeatable position offering incredible close ocean views of world-famous C…
$708,600
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Cozy 3 Bedroom villa with amazing sunset views   Villa has 2 floors with 3 Bedroom  …
$557,140
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Sensational Sea View   Get lost in the rhythm of the sea, as the rolling waves wash ov…
$502,570
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 300 м²
This beautiful villa is fully equipped and has 300 square meters, 4 bedrooms with exquisite …
$828,600
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Colonial style villa with a beautifully manicured park We present to you a magnificent colo…
$685,700
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
This luxury 7-bedroom villa with spectacular sea views is located in the prestigious Bophut …
$700,000
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Located in Bophut Area, Beachfront Baan Fisherman offers air-conditioned accommodation with …
$1,11 млн
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Параметры недвижимости в Ко Самуи, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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