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Виллы в Ko Samui, Таиланд

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Three modern, seaview, pool villas located at the south of Koh Phangan. The Sansara Estat…
€415,162
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
ZEN VILLAS - premium villas on Srithanu,  Koh Phangan.  We are the owners. All details on r…
€412,331
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Пpедлагaeм к покупке строящуюся прeмиальную виллу в Бaлийскoм cтилe в нашем новoм пpoeктe нa…
€533,106
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ko Samui, Таиланд
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Эта пляжная вилла мечты расположена прямо на берегу моря на знаменитом пляже Плай Лаем. Вилл…
€1,21 млн

Параметры недвижимости в Ko Samui, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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