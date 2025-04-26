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Виллы в Чалонге, Таиланд

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90 объектов найдено
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 350 м²
CHA6876: A cozy and spacious three-bedroom home is designed in a modern tropical style with …
$344,672
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 440 м²
CHA5391: Luxurious new villa with private pool, ideally quiet located in a residential area,…
$497,859
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
CHA6708: This cozy villa is located in a quiet area of Chalong, surrounded by a tropical lan…
$465,034
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Вилла 4 комнаты в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Nai Trok, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание …
$466,343
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Вилла 6 комнат в Чалонг, Таиланд
Вилла 6 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: La Vista Luxury Villas Chalong Bay ид…
$2,94 млн
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 8
CHA6561: Роскошная вилла на продажу, расположенная в районе Чалонг. Это отличная инвестиция …
$2,38 млн
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Вилла 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 442 м²
Количество этажей 1
Инвестируйте в роскошные виллы, обеспечивающие высокую доходность и рост цены! Прекрасный ва…
$1,54 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Количество этажей 1
$811,884
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 192 м²
CHA5729: Просторный дом в тропическом раю Пхукета - мечта многих людей. Это предложение може…
$378,309
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
$546,177
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Вилла 4 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 328 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных и…
$542,260
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 300 м²
CHA5813: Modern two-story villa located in a closely guarded area. The villa has 4 bedrooms,…
$300,904
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Вилла 4 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж 1/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: La Vista Luxury Villas Chalong Bay ид…
$1,35 млн
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 300 м²
CHA3065: Вилла с бассейном на продажу и в аренду 3 спальни 4 ванные комнаты  Площадь участка…
$322,788
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Вилла 4 комнаты в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Nai Trok, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 339 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание …
$516,643
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Вилла 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
О комплексе:Комплекс в Чалонге, Пхукет предлагает роскошные виллы с 2 и 3 спальнями. Площади…
$157,021
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
$1,03 млн
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Вилла 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 415 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных и…
$597,010
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Вилла 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальные для тех, кто ищет роскошный…
$157,863
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Вилла 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 328 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных и…
$516,643
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 250 м²
CHA2316: Комфорт и модный дизайн находятся в отличном повороте с минималистичным стилем. ПРЕ…
$396,646
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Вилла 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальные для тех, кто ищет роскошный…
$157,863
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Вилла 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 574 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных п…
$1,14 млн
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Вилла 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 786 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: La Vista Luxury Villas Chalong Bay ид…
$1,32 млн
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 569 м²
Количество этажей 5
$2,24 млн
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Вилла 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 574 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных п…
$1,13 млн
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Вилла 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошное …
$512,892
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 220 м²
CHA5986: Современная вилла в южном районе Чалонг с достаточным пространством с частным бассе…
$228,556
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Вилла 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 731 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет рос…
$1,69 млн
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Вилла 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет спо…
$547,522
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Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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