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Виллы в Паттайе, Таиланд

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11 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
ID PT 1006 Виллы-таунхаусы Maxx Villa с бассейном 2 спальни, 3 ванные  MAXX PATTAYA — …
$140,000
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Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
Этаж 2/2
Новые виллы с бассейном от 3 до 5 спален от 19,9 млн до 32 млн бат, площадь от 297 до 573 кв…
$786,453
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте в ультрасовременное жилье класса люкс!Расстояние до пляжа: всего 1,8 км до пляж…
$215,890
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DDA Real Estate
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
New modern pool villa on Pratumnak Hill, 5 minutes walk from the beach. 6 bedrooms, 7 bat…
$1,09 млн
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Агентство
Highrise Property and Construction
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Вилла 11 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 11 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Этаж 3/3
Новая 3-этажная ультрасовременная вилла площадью 750 кв.м с бассейном, 5 спальнями, элитной …
$2,52 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Новая современная европейская вилла с бассейном, 4 спальнями и 4 ванными комнатами, отдельно…
$856,503
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Роскошные виллы с бассейном в Центральной Паттайе, известном курортном месте со всем, что мо…
$897,311
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Вилла с бассейном, мебелью и гаражом в закрытом комплексе  Baan Dusit Pattaya - большой к…
$169,791
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте в ультрасовременное жилье класса люкс!Расстояние до пляжа: всего 1,8 км до пляж…
$162,361
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Агентство
DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Вилла готова к заселению!  Baan Dusit Pattaya - большой коттеджный комплекс ("русский посел…
$152,890
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Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Вилла 7 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 7 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 431 м²
Этаж 2/2
Виллы с бассейном и 4 спальнями, 5 ванными комнатами, 3 гостиными и 2 кухнями. Полностью меб…
$642,919
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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