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Виллы возле озера в Таиланде

Провинция Пхукет
1112
Пхукет
1063
Кату
6
Паттайя
6
Чонбури
6
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Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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