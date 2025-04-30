Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Кароне, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
78 объектов найдено
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
KAT6468: уникальный комплекс, расположенный среди пышных тропических склонов пляжа Ката. Все…
$759,683
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 803 м²
Этаж 1/6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных п…
$1,44 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 349 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для семейного отдыха или тех…
$1,00 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
Количество этажей 2
$456,220
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для долгосрочных ре…
$946,892
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
KAT5156: The embodiment of luxury in all of its aspects has been created for a sophisticated…
$653,783
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 220 м²
KAT6897: Стильная квартира на продажу - с 3 спальнями и видом на море! Преимущества квартир:…
$631,899
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для долгосрочных ре…
$970,141
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 394 м²
Этаж 1/3
До моря 300 мО комплексе:Эксклюзивное поместье на живописном склоне холма с видом на Андаман…
$1,01 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для долгосрочных ре…
$566,585
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для семейного отдыха или тех…
$542,437
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит ро…
$713,946
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Если вы ищете сочетание роскоши, комф…
$485,070
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/2
До моря 500 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Резорт класса люкс расположен на…
$1,62 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
$1,19 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 847 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Khram Villas – Karon подходит для тех…
$2,58 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 560 м²
Этаж 1/3
До моря 300 мО комплексе:Эксклюзивное поместье на живописном склоне холма с видом на Андаман…
$2,33 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 420 м²
KAT5155: Вилла с спальнями 4 и большим бассейном в Ката. Хорошая белая и чистая вилла. Полно…
$667,106
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 982 м²
KAT6386: Luxurious villa located in a prestigious private complex, just a few minutes walk f…
$4,79 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для долгосрочных ре…
$970,141
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 074 м²
Этаж 1/3
До моря 300 мО комплексе:Эксклюзивное поместье на живописном склоне холма с видом на Андаман…
$2,03 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 796 м²
Этаж 1/6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных п…
$1,44 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 250 м²
KAT5434: Oceanfront Villa A great ‘secret villa’ in its own private secure estate. Hidden aw…
$1,37 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 489 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит ро…
$1,88 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Этаж 1/3
До моря 300 мО комплексе:Эксклюзивное поместье на живописном склоне холма с видом на Андаман…
$736,176
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 792 м²
Этаж 1/6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных п…
$1,44 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 1/6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных п…
$1,51 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
KAR6006: Вилла со стильной мебелью и внутренней отделкой. Оригинальный дизайн, яркие сочетан…
$571,718
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Карон, Таиланд
Вилла 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
До моря 500 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Резорт класса люкс расположен на…
$1,61 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 847 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Khram Villas – Karon подходит для тех…
$2,57 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти