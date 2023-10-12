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Realting.com
Таиланд
Жилая
Квартиры
Квартиры возле озера в Таиланде
Провинция Пхукет
1690
Пхукет
1624
Чонбури
495
Паттайя
489
Бангкок
116
Khlong Toei Subdistrict
33
Патонг
22
Bang Na Nuea Subdistrict
9
Chatuchak Subdistrict
6
Na Chom Thian
6
Khlong Ton Sai Subdistrict
5
Пхангнга
5
Сураттани
5
Ko Samui
4
Кату
4
Ratchadaphisek Subdistrict
3
Банг Саре
3
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50 объектов найдено
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Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
229 м²
2/3
€1,42 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
304 м²
3
€1,52 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
1
29 м²
7
Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд Ре…
€114,583
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
336 м²
3
€2,42 млн
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
49 м²
2/7
€162,128
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
49 м²
3/7
€172,422
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
312 м²
1/3
€1,49 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
5/6
€247,052
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
71 м²
2/7
€294,018
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7/7
€345,616
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7/3
€479,435
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
60 м²
4/7
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
€290,544
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
4/3
€170,106
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
40 м²
5/3
€206,649
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
56 м²
7/3
€304,440
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
52 м²
4/7
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
€246,280
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7/7
€347,417
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
4/6
€308,815
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
62 м²
4/6
€295,948
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
2/7
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
229 м²
2/3
€1,60 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
229 м²
2/3
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
62 м²
3/6
€257,346
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
339 м²
2/3
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
1/3
€257,346
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
339 м²
2/3
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
339 м²
2/3
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
120 м²
4/7
Двусторонние апартаменты народного творчества. Все исторические сведения - съни, кухня, зона…
€503,873
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
74 м²
6/6
Двусторонние апартаменты народного творчества. Все исторические сведения - съемы, кухня, зон…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
40 м²
6
Односторонние препараты народного творчества. Все исторические сведения, посвященные, связан…
Цена по запросу
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