Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Таиланде

;
Паттайя
134
Пхукет
35
Ко Самуи
7
Пхукет
8062
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
18 объектов найдено
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
$174,376
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,335
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,390
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/7
Апартаменты с 1 спальней рядом с Лагуной всего за 5,527 млн бат Современная квартира с 1 …
$175,160
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,308
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,322
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/6
$174,363
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд Ре…
$188,696
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/7
Продаются апартаменты в Cassia Hotel Phuket  Основные характеристики :  Апартаменты…
$384,900
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12 млн
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$162,097
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$162,110
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$162,072
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 7
Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню…
$318,899
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$162,084
Оставить заявку

Типы недвижимости в Таиланде

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Таиланде

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти