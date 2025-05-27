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Квартиры в Ратсаде, Таиланд

кондо
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 спальня
Ratsada, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 52 м²
This condo is located on the hillside in natural peaceful area of Phuket Town, very comforta…
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Квартира 1 комната в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 комната
Ratsada, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3
Ваша мечта о роскошном жилье у моря становится реальностью в новом премиальном комплексе на …
$84,523
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Квартира 1 комната в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 комната
Ratsada, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/7
Отличная возможность приобрести свою идеальную квартиру в новом доме! Продаётся уютная кварт…
$78,000
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Квартира 1 комната в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 комната
Ratsada, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Подбираете интересную недвижимость в Таиланде? Хотите выгодно приобрести классное жилье н…
$105,117
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Квартира 3 комнаты в Ratsada, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ratsada, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/8
Инвестиционный объект! Дом сдан! Готов к заселению!Апартаменты на первом этаже с панорамным …
$198,466
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Ратсаде, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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