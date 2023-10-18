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Квартиры в Патонг, Таиланд
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27 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
2
60 м²
2
Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд Предлагаются мели…
€175,133
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с Pool
Патонг, Таиланд
2
45 м²
3
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд Резиденция распол…
€116,061
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
2
30 м²
5
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет…
€62,105
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
1
70 м²
2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
€194,079
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Патонг, Таиланд
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартир…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Патонг, Таиланд
1
1
38 м²
5/7
Кондоминиум с видом на море является лучшей инвестицией на Patong Beach. Доступна для покупк…
€84,296
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Патонг, Таиланд
2
1
68 м²
3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€132,670
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной
Патонг, Таиланд
2
1
81 м²
5/7
Ищете роскошный и расслабляющий отдых?Посмотрите не дальше, чем на эту невероятную квартиру …
€188,188
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Патонг, Таиланд
1
1
38 м²
5/8
Кондоминиум с видом на море является лучшей инвестицией на Patong Beach. Доступна для покупк…
€68,025
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
1
29 м²
❖ Срок завершения строительства 3-й квартал 2022 г ❖Стоимость квартиры 29м² от 164 тыс. $…
€145,000
Рекомендовать
Кондо с бассейном
Патонг, Таиланд
-1
1
42 м²
7
Патонг Лофт - это провет кондо, расположенны на Патонге. Проект был завершен в декабре года.…
€65,140
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном, с видом на город
Патонг, Таиланд
2
2
84 м²
4/7
Дизайнерские духспальны апартаменты в Патонг Лофт на Патонге. Патонг Лофт - это провет кондо…
€130,280
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на город
Патонг, Таиланд
2
2
63 м²
7
Колода Кондоминиум расположен в самом центре Патонга, в минутах ходьбы от княжа и улицы Банг…
€232,003
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
37 м²
PAT4776: Супер горячая сделка! Доступны следующие единицы: 3 750 000 THB Freehold 4 100 000…
€96,576
Рекомендовать
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
1
79 м²
PAT4842: Инвестиционная программа: 5% от гарантированного дохода от аренды в год в течение 3…
€338,642
Рекомендовать
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
1
44 м²
PAT4839: Это свойство дает вам возможность владеть пляжем Патонг. Ищете отличную аренду недв…
€181,302
Рекомендовать
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
1
39 м²
PAT4853: Это свойство дает вам возможность владеть пляжем Патонг. Ищете отличную аренду недв…
€169,015
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду
Патонг, Таиланд
1
57 м²
PAT5229: Покупка недвижимости в строящемся здании, безусловно, является хорошим инвестиционн…
€337,635
Рекомендовать
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
1
34 м²
PAT5272: Промо - при покупке через Интернет разработчик готов заплатить вам за билет на само…
€71,254
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с патио
Патонг, Таиланд
1
38 м²
PAT5628: Современный кондоминиум расположен в 1,1 км от пляжа Патонг. Патонг - самый популяр…
€109,381
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с Spalni, с холодильником
Патонг, Таиланд
1
48 м²
PAT5817: Эта комфортабельная квартира является частью проекта, который расположен в прибрежн…
€46,571
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду
Патонг, Таиланд
1
41 м²
PAT5949: Этот новый проект является новым эталоном в сфере развлечений и роскоши, живущих в …
€230,248
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
50 м²
PAT5976: Проект представлен одним из самых надежных разработчиков и имеет все необходимые ин…
€115,135
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с Spalni
Патонг, Таиланд
3
120 м²
PAT6049: Эта комфортабельная квартира является частью проекта, который расположен в прибрежн…
€466,004
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Кондо 2 спальни с Spalni
Патонг, Таиланд
2
150 м²
PAT6332: Двухэтажные апартаменты, расположенные в небольшом уютном комплексе в центре Патонг…
€113,841
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Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
1
30 м²
PAT6457: Студия на продажу, в готовом к переезду кондоминиуме в центре Патонга. Проект имеет…
€56,956
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Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
42 м²
PAT6577: Эти апартаменты-студио состоят из спальной зоны, ванной комнаты, гостиной и столово…
€62,095
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