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Квартиры в Патонге, Таиланд

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146 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 3/3
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$551 086
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 184 м²
$558 464
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Квартира в Патонг, Таиланд
Квартира
Патонг, Таиланд
Площадь 35 м²
PAT4493 Этот роскошный кондо, расположенный на юге Патонга, предлагает современную полность…
$159 187
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира в Патонг, Таиланд
Квартира
Патонг, Таиланд
$306 877
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя выдающиеся возможности для инвестиций и образа жизни в самом сердце Патонг…
$241 714
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Квартира 3 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Welcome to Tropical Heights Villas, an exclusive collection of modern villas nestled amidst …
$604 891
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Квартира 3 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
PAT22895 Этот пентхаус отлично подходит для покупателей, которые хотят оставаться рядом с э…
$1,18 млн
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Квартира 6 спален в Патонг, Таиланд
Квартира 6 спален
Патонг, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Panoramic Sea Views Частный бассейн бесконечности Prime Расположение пляжа Kalim BeachРаспол…
$2,27 млн
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Повысьте свой образ жизни в Bluepoint Condominiums, бутике малоэтажной застройки на склоне х…
$1,16 млн
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Откройте для себя повышенную прибрежную жизнь в Niranda SeaviewДобро пожаловать в Ниранду Se…
$117 041
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Квартира 5 спален в Патонг, Таиланд
Квартира 5 спален
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 462 м²
PAT7099 Расположенная в 1,3 км ходьбы от пляжа Патонг, эта вилла предлагает все современные…
$2,14 млн
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Бутик-комплекс на холме (24 апартамента): корпус A на этапе фундамента, корпус B близок к чи…
$229 000
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Уникальный жилой комплекс под международным брендом Ascott, расположенный всего в 150 метрах…
$306 000
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Обнаружение ABOV Patong, главный внеплановый кондоминиум, предлагающий фирменные резиденции …
$304 717
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Квартира 3 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Добро пожаловать в Tropical Heights Villas, эксклюзивную коллекцию современных вилл, располо…
$604 891
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Квартира 4 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 4 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
PAT21801 Эта прекрасно отремонтированная вилла в Патонг предлагает все, что вам нужно для т…
$701 035
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя выдающиеся возможности для инвестиций и образа жизни в самом сердце Патонг…
$241 714
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Квартира 8 спален в Патонг, Таиланд
Квартира 8 спален
Патонг, Таиланд
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 600 м²
Потрясающий вид на океан / Private Infinity Pool / Prime Kalim LocationИспытайте роскошную п…
$4,24 млн
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 125 м²
PAT7036 Эта 2-комнатная квартира дает удивительный шанс никогда не перестать любить залив П…
$306 129
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Пентхаус 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 7/7
До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в о…
$529 477
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Квартира 8 спален в Патонг, Таиланд
Квартира 8 спален
Патонг, Таиланд
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 600 м²
Stunning Ocean Views | Private Infinity Pool | Prime Kalim Location Experience luxury coasta…
$4,24 млн
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Квартира 8 спален в Патонг, Таиланд
Квартира 8 спален
Патонг, Таиланд
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 600 м²
Потрясающий вид на океан / Private Infinity Pool / Prime Kalim LocationИспытайте роскошную п…
$4,24 млн
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 294 м²
PAT6507 Роскошная вилла расположена в знаменитом районе острова - Патонг. Этот курорт окруж…
$1,00 млн
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Квартира в Патонг, Таиланд
Квартира
Патонг, Таиланд
Площадь 450 м²
PAT4819 Изящно цепляясь за край частного полуострова, вилла предлагает роскошный элегантный…
$1,01 млн
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Обнаружение ABOV Patong, главный внеплановый кондоминиум, предлагающий фирменные резиденции …
$304 717
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Квартира 3 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 329 м²
PAT7070 Выдающийся внешний вид этой виллы - это то, что заставило ее дизайн получить наград…
$2,42 млн
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
PAT22671 Откройте для себя уникальную возможность владеть красиво спроектированной виллой с…
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
PAT22672 Шаг в мир умного инвестирования в недвижимость с этой уникальной возможностью совл…
$107 145
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Откройте для себя фантастическую возможность владеть иностранным кондоминиумом в Пхукете, ид…
$151 147
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Discover a fantastic opportunity to own a foreign freehold condominium in Phuket, ideally lo…
$151 147
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