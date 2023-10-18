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Квартиры в Патонг, Таиланд

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27 объектов найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд Предлагаются мели…
€175,133
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с Pool в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с Pool
Патонг, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд Резиденция распол…
€116,061
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет…
€62,105
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
€194,079
Квартира с видом на море, с видом на горы в Патонг, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Патонг, Таиланд
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартир…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/7
Кондоминиум с видом на море является лучшей инвестицией на Patong Beach. Доступна для покупк…
€84,296
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Патонг, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€132,670
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной
Патонг, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 5/7
Ищете роскошный и расслабляющий отдых?Посмотрите не дальше, чем на эту невероятную квартиру …
€188,188
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/8
Кондоминиум с видом на море является лучшей инвестицией на Patong Beach. Доступна для покупк…
€68,025
Студия 1 спальня в Патонг, Таиланд
Студия 1 спальня
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
❖ Срок завершения строительства 3-й квартал 2022 г ❖Стоимость квартиры 29м² от 164 тыс. $…
€145,000
Кондо с бассейном в Патонг, Таиланд
Кондо с бассейном
Патонг, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Патонг Лофт - это провет кондо, расположенны на Патонге. Проект был завершен в декабре года.…
€65,140
Кондо 2 спальни с бассейном, с видом на город в Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном, с видом на город
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/7
Дизайнерские духспальны апартаменты в Патонг Лофт на Патонге. Патонг Лофт - это провет кондо…
€130,280
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на город в Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на город
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 7
Колода Кондоминиум расположен в самом центре Патонга, в минутах ходьбы от княжа и улицы Банг…
€232,003
Кондо 1 спальня в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
PAT4776: Супер горячая сделка!  Доступны следующие единицы: 3 750 000 THB Freehold 4 100 000…
€96,576
Кондо 1 спальня под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 79 м²
PAT4842: Инвестиционная программа: 5% от гарантированного дохода от аренды в год в течение 3…
€338,642
Кондо 1 спальня под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 44 м²
PAT4839: Это свойство дает вам возможность владеть пляжем Патонг. Ищете отличную аренду недв…
€181,302
Кондо 1 спальня под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 39 м²
PAT4853: Это свойство дает вам возможность владеть пляжем Патонг. Ищете отличную аренду недв…
€169,015
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 57 м²
PAT5229: Покупка недвижимости в строящемся здании, безусловно, является хорошим инвестиционн…
€337,635
Кондо 1 спальня под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 34 м²
PAT5272: Промо - при покупке через Интернет разработчик готов заплатить вам за билет на само…
€71,254
Кондо 1 спальня с патио в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня с патио
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 38 м²
PAT5628: Современный кондоминиум расположен в 1,1 км от пляжа Патонг. Патонг - самый популяр…
€109,381
Кондо 1 спальня с Spalni, с холодильником в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня с Spalni, с холодильником
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 48 м²
PAT5817: Эта комфортабельная квартира является частью проекта, который расположен в прибрежн…
€46,571
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 41 м²
PAT5949: Этот новый проект является новым эталоном в сфере развлечений и роскоши, живущих в …
€230,248
Кондо 1 спальня в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 50 м²
PAT5976: Проект представлен одним из самых надежных разработчиков и имеет все необходимые ин…
€115,135
Кондо 3 спальни с Spalni в Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни с Spalni
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 120 м²
PAT6049: Эта комфортабельная квартира является частью проекта, который расположен в прибрежн…
€466,004
Кондо 2 спальни с Spalni в Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни с Spalni
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 150 м²
PAT6332: Двухэтажные апартаменты, расположенные в небольшом уютном комплексе в центре Патонг…
€113,841
Кондо 1 спальня под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 30 м²
PAT6457: Студия на продажу, в готовом к переезду кондоминиуме в центре Патонга. Проект имеет…
€56,956
Кондо 1 спальня в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 42 м²
PAT6577: Эти апартаменты-студио состоят из спальной зоны, ванной комнаты, гостиной и столово…
€62,095
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