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Квартиры
Квартиры в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
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22
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1 734 объекта найдено
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Квартира с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
90 м²
RESALE. A spacious 90 sqm condo in a stunning resort with outstanding facilities and dining …
€302,527
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Кондо 1 спальня с видом на город, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
33 м²
2/5
Цена по запросу
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Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€126,565
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Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€67,027
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
2
1
10 640 м²
RESALE. An excellent investment choice, located up on a hill, 2 minutes walk to Kalim Beach…
€292,272
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Провинция Пхукет, Таиланд
1
28 м²
Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс апартаментов под управлением отеля, рядом вся инф…
€95,293
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
2
56 м²
Комплекс располагается на пляже Карон на возвышении в окружении тропического леса. Будет упр…
€213,865
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
1
40 м²
Новый жилой комплекс на берегу пляжа Камала в 200 метрах от моря. Дизайн интерьера выполнен …
€136,352
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
1
30 м²
Комплекс удобно расположен в северной части острова в пешей доступности от одного из лучших …
€141,233
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
2
24 м²
Апартаменты рядом с самым красивым пляжем Най Харн. Каждый этаж выполнен в абсолютно уникаль…
€109,674
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
5
735 м²
RESALE. The pinnacle of luxury coastal living, an unparalleled location overlooking Naithon …
€2,15 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
2
2
29 235 м²
RESALE. A spacious condo with a large terrace and scenic views of the surrounding mountains …
€423,025
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
1
27 м²
Комплекс апартаментов на пляже Най Харн под управлением отельного бренда. Компания застройщи…
€102,244
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
1
29 м²
Апартаменты с видом на море под управлением отеля Wyndham 5*! Ожидаемый рентный доход 8-10% …
€117,900
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
1
31 м²
Отличное месторасположение рядом с белоснежным пляжем Сурин. Идеальное место для проведения …
€90,481
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Провинция Пхукет, Таиланд
3
120 м²
Просторные резиденции рядом с морем, в престижном курортном комплексе Лагуна Пхукет. Идеальн…
€836,268
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
2
27 м²
Новый кондоминиум на пляже Камала. Небольшой комплекс, состоит из двух восьмиэтажных зданий,…
€65,763
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
2
35 м²
Готовый объект от крупного застройщика. Близость к развитой инфраструктуре района Камала с р…
€111,249
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
1
21 м²
Новый комплекс квартир по минимальный ценам рядом с аэропортом и национальным парком! Компле…
€42,028
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Провинция Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Провинция Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Провинция Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Провинция Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
52 м²
3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
3/7
Проект расположен на пляже Най Янг. Этот проект состоит из 6 элегантных 7-этажных зданий,…
€98,952
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
4/8
Подбираете интересную недвижимость в Таиланде? Хотите выгодно приобрести классное жилье н…
€103,456
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
4/7
Layan Green Park - это новый проект с уникальной инвестиционной привлекательностью, он строи…
€97,500
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
30 м²
3/7
Layan Green Park - это новый проект с уникальной инвестиционной привлекательностью, он строи…
€95,666
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