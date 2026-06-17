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Квартиры в Na Kluea, Таиланд

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242 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Нонг-Пру, Таиланд
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Квартира 1 спальня
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
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$77,600
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Частный рай — Pool View Condo для продажиОткройте для себя комфортный город, живущий в частн…
$51,528
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
1 спальня 2 ванные комнаты Продается в Wyndham Grand Residence Wongamat. Доступно в иностран…
$399,045
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Квартира 2 спальни в Na Kluea, Таиланд
Квартира 2 спальни
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/20
Квартира с 2мя спальнями у пляжа Вонгамат Siam Penthouse 3 — это кондоминиум на пер…
$195,243
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Ananya Beachfront Condominium Один из самых престижных малоэтажных пляжных комплексов Паттай…
$477,090
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Квартира 2 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 7/8
Апартаменты в престижном районе Вонгамат с панорамными видами и курортной атмосферой!Живите …
$125,262
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TekceTekce
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ривьера Вонгамат - 1-комнатный кондоминиум для продажиОпыт высококлассной жизни на Ривьере В…
$139,366
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Condo для продажи Palm Wongamat PattayaЭтот хорошо оборудованный студийный кондоминиу…
$113,155
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Пещера Паттайя 1 Спальня для продажи – Этот потрясающий кондоминиум с 1 спальней и 2 ванными…
$678,247
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Квартира 2 спальни в Na Kluea, Таиланд
Квартира 2 спальни
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 16/56
Once Wongamat – это премиальный жилой комплекс в престижном районе Wongamat в Паттайе, котор…
$939,079
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Квартира 2 спальни в Na Kluea, Таиланд
Квартира 2 спальни
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Потрясающий 2-спальный вид на море Condo в бухте в Вонгамате, Паттайя - роскошный жилой пляж…
$846,847
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Квартира 1 спальня в Na Kluea, Таиланд
Квартира 1 спальня
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Разрешено проживание с животными. Самая популярная локация Паттайи - Вонгамат, район люксов…
$148,723
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Lumpini Ville Wong Amat - потрясающий вид на мореИспытайте захватывающий вид на море и ночны…
$84,983
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается Park Beach Condo 1 Bedroom Beachfront в Вонгамат Паттайя Этот пляжный кондоминиум …
$137,994
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Инвестиционная возможность: Однажды Вонгамат – новая икона Северной ПаттайиЭтот блок 11-го э…
$241,050
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Квартира 2 спальни в Na Kluea, Таиланд
Квартира 2 спальни
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
The Palm Wongamat: 2BR Beachfront Residence на иностранном языкеПляж Вонгамат, Паттайя | 23 …
$745,441
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пляж Palm Wongamat Beach Pattaya выставлен на продажу Это студийное подразделение расположе…
$108,396
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ривьера Вонгамат 1 Спальня Кондо на продажуХорошо спроектированный блок с 1 спальней, распол…
$130,075
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Квартира 3 спальни в Na Kluea, Таиланд
Квартира 3 спальни
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 6/8
Просторная квартира с 3мя спальнями с видом на бассейн, с мебелью и бытовой техникой Club R…
$221,928
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 кондо для спальни на продажу в Arom Wongamat PattayaЭта роскошная высотная квартира в Arom…
$894,419
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Квартира 3 спальни в Na Kluea, Таиланд
Квартира 3 спальни
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 4/8
The Sanctuary Wong Amat - респектабельный кондоминиум с видом на море на Севере Паттайи, в 4…
$707,589
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кондоминиум Baan Plai Haad на продажу в Na KlueaИспытайте прибрежную жизнь в курортном стиле…
$161,045
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Когда-то Wongamat 1 Спальня для продажи - эта 1 Спальня, 1 Спальня Condo доступна для продаж…
$208,445
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современная студия Condo для продажи - Ривьера ВонгаматЭто стильное студийное подразделение …
$108,365
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Кондоминиум спальни в Baan Plai Haad Wong AmatЭтот хорошо спроектированный кондоминиум рас…
$188,918
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Квартира 3 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 7/8
Апартаменты в престижном районе Вонгамат с панорамными видами и курортной атмосферой!Живите …
$321,187
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Квартира 2 спальни в Na Kluea, Таиланд
Квартира 2 спальни
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 24/40
Riviera Wongamat Beach — это новая роскошная высотная квартира от застройщика The Riviera Gr…
$577,279
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Живите мечтой на пляже в The Palm Wongamat Beach, престижном высотном роскошном кондоминиуме…
$457,045
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Wongamat Tower Condo Studio в продаже Эта современная студия с 1 ванной комнатой предлагает …
$123,881
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Когда-то Pattaya Condo Studio для продажи - Опыт роскошного города, живущего с этой полность…
$139,366
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