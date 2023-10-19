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Квартиры в Сураттани, Таиланд

Ko Samui
5
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Ko Samui, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд Компле…
€74,389
Квартира с видом на море, с видом на горы в Чавенг Ной, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Чавенг Ной, Таиланд
Элитная квартира в комплексе WING SAMUI CONDOMINIUM, расположенном в Бопхуте (Самуи). Апарта…
€78,431
Квартира с видом на море, с видом на горы в Чавенг Ной, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Чавенг Ной, Таиланд
Элитная квартира в комплексе WING SAMUI CONDOMINIUM, расположенном в Бопхуте (Самуи). Апарта…
€135,724
Квартира с балконом, с мебелью, с лифтом в Ko Samui, Таиланд
Квартира с балконом, с мебелью, с лифтом
Ko Samui, Таиланд
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
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€133,511
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Ko Samui, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€76,528
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Сураттани, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Сураттани, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
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€196,218

Параметры недвижимости в Сураттани, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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