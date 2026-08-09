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Квартиры в Сураттхани, Таиланд

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Ко Самуи
7
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13 объектов найдено
Квартира 5 спален в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 5 спален
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Это последняя оставшаяся возможность приобрести экстраординарную ультра-роскошную резиденцию…
$2,67 млн
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Квартира 5 спален в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 5 спален
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Это последняя оставшаяся возможность приобрести экстраординарную ультра-роскошную резиденцию…
$2,67 млн
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Закрыть
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English
Квартира 5 спален в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 5 спален
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Это последняя оставшаяся возможность приобрести экстраординарную ультра-роскошную резиденцию…
$2,67 млн
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TekceTekce
Кондо 1 комната в Баан Банг Рак, Таиланд
Кондо 1 комната
Баан Банг Рак, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/4
Квартира Seaview в жилом комплексе на берегу моря (Bang Rak)Комфортабельная однокомнатная кв…
$99,000
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Квартира 1 спальня в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 1 спальня
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
На райском острове Самуи вам предлагается возможность стать владельцем стильной студии в нов…
$86,559
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Квартира 1 комната в Най Суан, Таиланд
Квартира 1 комната
Най Суан, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Комплекс Balcony на первой линии моря - всего 50 метров до пляжа Найянг.  ‼️Это большая редк…
$152,647
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Квартира 4 спальни в Баан Плай Лаем, Таиланд
Квартира 4 спальни
Баан Плай Лаем, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 423 м²
4 Bedroom Seaview Villa at Plai laem with big garden and private swimming.   24 Hour S…
$785,700
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Квартира 3 спальни в Чавенг Ной, Таиланд
Квартира 3 спальни
Чавенг Ной, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Исследуйте таинственное очарование острова Самуи с лучшим расположением   Вилла располож…
$682,900
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Квартира 2 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд Предлагаются мебл…
$235,045
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Квартира 1 комната в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 1 комната
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд Компле…
$77,386
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Квартира 4 комнаты в Ламай, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд Предлагаются высококачественные …
$262,185
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Квартира 2 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы и апартаменты …
$214,156
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Квартира 2 комнаты в Ламай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Просторные апартаменты и виллы с частными бассейнами, 900 метров до пляжа Ламай, Самуи, Таил…
$110,403
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Типы недвижимости в Сураттхани

однокомнатные

Параметры недвижимости в Сураттхани, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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