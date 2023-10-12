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Квартиры в Паттайя, Таиланд

Na Chom Thian
6
Банг Саре
3
Квартира В архив
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489 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
VIP
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€79,454
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
VIP
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€51,801
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
VIP
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€47,255
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€37,785
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€77,560
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€115,440
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€145,744
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€73,393
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean …
€92,065
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 28
Cetus  Jomtien Квартира на 28-м этаже с видом на море! Высотный квартирный комплекс ра…
€137,850
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/8
Paradise Park  Корпус 1  Джомтьен Современный кондоминиум Paradise Park (Парадайз Парк) р…
€40,475
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Роскошная квартира в жилом комплексе Jomtien Sweet Condotel в районе Джомтьен. Квартира выпо…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Arcadia Central Suits - Новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой. Комп…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Arcadia Central Suits - Новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой. Комп…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в живописном месте на холме Пра…
Цена по запросу
Квартира в Паттайя, Таиланд
Квартира
Паттайя, Таиланд
City Garden Pratumnak - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в живописном месте на холме Пра…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в живописном месте на холме Пра…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на…
Цена по запросу
Квартира в Паттайя, Таиланд
Квартира
Паттайя, Таиланд
City Garden Pratumnak - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, …
Цена по запросу
Квартира в Паттайя, Таиланд
Квартира
Паттайя, Таиланд
City Garden Pratumnak - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Уютная квартира в престижном комплексе Laguna Bay в районе Пратамнак. Квартира полностью меб…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Уютная квартира в престижном комплексе Laguna Bay в районе Пратамнак. Квартира полностью меб…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Изящная квартира в популярном комплексе Movenpick Hotel Residential в районе Джомтьен (Патта…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, н…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, н…
Цена по запросу
Квартира в Паттайя, Таиланд
Квартира
Паттайя, Таиланд
The Empire Tower – новый высотный жилой комплекс от застройщика Empire Dynasty. Комплекс рас…
Цена по запросу
Квартира в Паттайя, Таиланд
Квартира
Паттайя, Таиланд
The Empire Tower – новый высотный жилой комплекс от застройщика Empire Dynasty. Комплекс рас…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Паттайя

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Паттайя, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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