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489 объектов найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
34 м²
3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€79,454
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
2
1
32 м²
5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€51,801
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€47,255
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
2/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€37,785
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
33 м²
4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€77,560
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
3
2
51 м²
5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€115,440
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
3
2
51 м²
4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€145,744
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
33 м²
4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€73,393
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean …
€92,065
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
1
1
43 м²
28
Cetus Jomtien Квартира на 28-м этаже с видом на море! Высотный квартирный комплекс ра…
€137,850
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
1
1
35 м²
8/8
Paradise Park Корпус 1 Джомтьен Современный кондоминиум Paradise Park (Парадайз Парк) р…
€40,475
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Роскошная квартира в жилом комплексе Jomtien Sweet Condotel в районе Джомтьен. Квартира выпо…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Arcadia Central Suits - Новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой. Комп…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Arcadia Central Suits - Новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой. Комп…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в живописном месте на холме Пра…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Паттайя, Таиланд
City Garden Pratumnak - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в живописном месте на холме Пра…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в живописном месте на холме Пра…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Паттайя, Таиланд
City Garden Pratumnak - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Паттайя, Таиланд
City Garden Pratumnak - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Уютная квартира в престижном комплексе Laguna Bay в районе Пратамнак. Квартира полностью меб…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Уютная квартира в престижном комплексе Laguna Bay в районе Пратамнак. Квартира полностью меб…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Изящная квартира в популярном комплексе Movenpick Hotel Residential в районе Джомтьен (Патта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, н…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, н…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Паттайя, Таиланд
The Empire Tower – новый высотный жилой комплекс от застройщика Empire Dynasty. Комплекс рас…
Цена по запросу
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Квартира
Паттайя, Таиланд
The Empire Tower – новый высотный жилой комплекс от застройщика Empire Dynasty. Комплекс рас…
Цена по запросу
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