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Квартиры в Чонге Тале, Таиланд

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3 026 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
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Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/8
Инвестиционно-привлекательный объект! Дом сдан! Готов к заселению!Прекрасно подходит как для…
$84,463
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Студия в Чонг Тале, Таиланд
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Студия
Чонг Тале, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты на острове Пхукет с высоким пот…
$91,142
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/7
Квартира с 1 спальней площадью 32 кв. м. в корпусе A на 3 этаже. Номер юнита 46Старт продаж …
$133,284
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/7
Квартира с 2 спальнями площадью 66 кв. м. в корпусе C на 2 этаже. Номер юнита 276Старт прода…
$257,732
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/7
Ваш идеальный дом на Пхукете. Каждому покупателю билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для…
$327,421
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Кондо в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 128 м²
BAN5138: Residence within walking distance from the beautiful beach of Bang Tao offers a hug…
$361,085
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/8
Квартира с 2 спальнями площадью 60,5 кв.м. на 5 этаже. Номер юнита B518 в проекте So Lagoon …
$220,365
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 7/8
Квартира с 2 спальнями площадью 61 кв.м. на 4 этаже. Номер юнита A401 в проекте So Lagoon Ch…
$201,694
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто мечтае…
$3,39 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет у…
$1,70 млн
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 3/6
Инвестиции в ваш отдых и будущее! Откройте для себя идеальное сочетание тропической природы …
$339,879
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для кого подходит:Премиальный проект на первой линии…
$309,546
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Diamond Condominium Phuket иде…
$317,703
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Кондо в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 189 м²
SUR4681: Удивительная квартира в нескольких минутах ходьбы от великолепного побережья. Он оф…
$503,733
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/8
Квартира с 2 спальнями площадью 60,7 кв.м. на 2 этаже. Номер юнита A211 в проекте So Lagoon …
$202,543
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B827 в проекте So Lagoon C…
$311,225
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 498 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто мечтае…
$2,48 млн
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Кондо в Чонг Тале, Таиланд
Кондо
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 85 м²
BAN6229: Апартаменты расположены на закрытом курорте Лагуна. Он славится своим идеальным рас…
$251,665
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 29 кв. м. в корпусе B на 4 этаже. Номер юнита 190Старт продаж…
$121,605
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/7
Квартира с 1 спальней площадью 29 кв. м. в корпусе A на 3 этаже. Номер юнита MBA307Самый дол…
$126,443
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/7
Квартира с 2 спальнями площадью 65 кв. м. в корпусе A на 5 этаже. Номер юнита MBA510Самый до…
$277,921
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней площадью 41 кв. м. в корпусе F на 7 этаже. Номер юнита MBF712Самый дол…
$185,684
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/7
Квартира с 1 спальней площадью 29 кв. м. в корпусе G на 3 этаже. Номер юнита MBG301Самый дол…
$128,074
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м. в корпусе A на 7 этаже. Номер юнита 137Старт продаж…
$247,698
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 62 м²
BAN6437: всего 200 метров до пляжа. Совершенно новый кондоминиум на Пхукете, всего в 200 мет…
$180,542
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней площадью 29 кв. м. в корпусе D на 7 этаже. Номер юнита MBD717Самый дол…
$132,969
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 2/3
Angsana Beachfront Residences — это уникальный жилой комплекс на первой пляжной линии в окру…
$1,60 млн
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 64 м²
BAN6696: Квартира с двумя спальнями и площадью 64 кв.м. расположены в самой развитой части о…
$300,904
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит …
$1,08 млн
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 29 кв. м. в корпусе A на 4 этаже. Номер юнита 62Старт продаж …
$121,605
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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