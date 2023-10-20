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Квартиры в Кату, Таиланд

однокомнатные
4
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Кату, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд Идеальное предложени…
€48,448
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кату, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/8
Кондоминиум в центре района Кату. Всего 300 метров до Кату Fresh Market (Si Kor), и 15 минут…
€47,906
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Кату, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
С балкона этого 6-этажного одноэтажного кондоминиума, расположенного в самом конце относител…
€78,240
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с охраной в Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с охраной
Кату, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
RESALE. Вероятно, один из лучших видов во всем комплексе, с видом на 100-метровый бассейн и …
€46,944
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кату, Таиланд
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кату, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€53,662
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Кату, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Кату, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
ДРУГИЕ РЕЗЕЙНЫЕ ЕДИНИЦЫ ДОСТУПНЫ. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЗАНИТЕСЬ С ТАЙСКИМИ РЕЗИДЕНТАМИ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ…
Цена по запросу
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