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Квартиры в Катху, Таиланд

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Патонг
165
Патонг
152
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625 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 4 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Откройте для себя Wallaya Холм, главная вилла на склоне холма Пхукета, расположенная в безмя…
$1,00 млн
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Откройте для себя фантастическую возможность владеть иностранным кондоминиумом в Пхукете, ид…
$151,147
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Квартира 1 спальня в Камала, Таиланд
Квартира 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Откройте для себя прибрежную жизнь в ее лучшем видеИспытайте идеальное сочетание современног…
$205,972
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
Эта изысканная трехкомнатная резиденция с бассейном предлагает исключительное сочетание роск…
$1,76 млн
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Квартира 3 спальни в Кату, Таиланд
Квартира 3 спальни
Кату, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Откройте для себя искусство конфиденциальности жизни на ПхукетеИспытайте новый эталон роскош…
$1,03 млн
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Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 356 м²
Роскошная вилла с частным бассейном с соленой водой - в 2 км от пляжа Камала | THB 28 000 00…
$848,120
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Квартира 7 спален в Камала, Таиланд
Квартира 7 спален
Камала, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 105 м²
Шедевр современной тайской архитектуры на миле миллионеров ПхукетаРасположенные на скалах Am…
$6,00 млн
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Квартира 1 спальня в Камала, Таиланд
Квартира 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в самом сердце Камалы, Пхукет. Э…
$133,276
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Откройте для себя повышенную прибрежную жизнь в Niranda SeaviewДобро пожаловать в Ниранду Se…
$117,041
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Квартира 4 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 4 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 2 700 м²
Расположенная на нетронутых берегах Камалы, Пхукет, с захватывающим видом на Андаманское мор…
$7,54 млн
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Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Расположенная в тихом жилом районе всего в нескольких минутах от пляжа Камала, эта недвижимо…
$693,641
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Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
КАМ23091 Эта вилла является отличным выбором для покупателей, которые хотят частный дом ряд…
$1,75 млн
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Квартира 3 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Добро пожаловать в Tropical Heights Villas, эксклюзивную коллекцию современных вилл, располо…
$604,891
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Квартира 3 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Добро пожаловать в Tropical Heights Villas, эксклюзивную коллекцию современных вилл, располо…
$604,891
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Квартира 7 спален в Камала, Таиланд
Квартира 7 спален
Камала, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 105 м²
Шедевр современной тайской архитектуры на миле миллионеров ПхукетаРасположенные на скалах Am…
$6,00 млн
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Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в тропической роскоши в Botanica MontAzure - престижной но…
$1,18 млн
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Квартира 5 спален в Камала, Таиланд
Квартира 5 спален
Камала, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 710 м²
Расположенная на престижной Камале Хедленд, также известной как «Миллионерская миля», Вилла …
$22,41 млн
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Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
Эта изысканная трехкомнатная резиденция с бассейном предлагает исключительное сочетание роск…
$1,76 млн
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Квартира 1 спальня в Камала, Таиланд
Квартира 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в самом сердце Камалы, Пхукет. Э…
$133,276
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Повысьте свой образ жизни в Bluepoint Condominiums, бутике малоэтажной застройки на склоне х…
$1,16 млн
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя выдающиеся возможности для инвестиций и образа жизни в самом сердце Патонг…
$241,714
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Квартира 5 спален в Камала, Таиланд
Квартира 5 спален
Камала, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 500 м²
Роскошный оазис непревзойденной элегантностиРасположенная в эксклюзивных пределах закрытого …
$14,69 млн
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Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в тропической роскоши в Botanica MontAzure - престижной но…
$1,18 млн
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Квартира 6 спален в Камала, Таиланд
Квартира 6 спален
Камала, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 560 м²
Побалуйте себя воплощением прибрежной роскоши в Баан Баньяне, изысканной вилле с 6 спальнями…
$15,45 млн
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Квартира 3 спальни в Кату, Таиланд
Квартира 3 спальни
Кату, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Откройте для себя искусство конфиденциальности жизни на ПхукетеИспытайте новый эталон роскош…
$1,03 млн
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Квартира 6 спален в Камала, Таиланд
Квартира 6 спален
Камала, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Вилла Чада - одна из самых выдающихся ультра-роскошных вилл Пхукета, расположенная на частно…
$11,84 млн
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Квартира 4 спальни в Кату, Таиланд
Квартира 4 спальни
Кату, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Эта недавно построенная вилла в современном стиле в Катху предлагает редкое сочетание просто…
$1,02 млн
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Квартира 4 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 4 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 400 м²
Апогей современного дизайна виллы на берегу океана Пхукета. Большие смелые, линейные линии и…
$19,45 млн
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Квартира 1 спальня в Камала, Таиланд
Квартира 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Откройте для себя прибрежную жизнь в ее лучшем видеИспытайте идеальное сочетание современног…
$205,972
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Квартира 3 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Этаж 1/7
код 20260729142632 Эксклюзивная современная квартира премиум-класса в одном из лучших ком…
$1,34 млн
НДС
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Типы недвижимости в Катху

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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

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с видом на горы
с видом на море
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