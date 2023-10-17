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Квартиры в Пхангнга, Таиланд

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5 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхангнга, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхангнга, Таиланд
Sunshine Beach Condominium – это новый кондотель мирового уровня от застройщика TH Group Phu…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхангнга, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхангнга, Таиланд
Sunshine Beach Condominium – это новый кондотель мирового уровня от застройщика TH Group Phu…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхангнга, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхангнга, Таиланд
Sunshine Beach Condominium – это новый кондотель мирового уровня от застройщика TH Group Phu…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхангнга, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхангнга, Таиланд
Sunshine Beach Condominium – это новый кондотель мирового уровня от застройщика TH Group Phu…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхангнга, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхангнга, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€304,715

Параметры недвижимости в Пхангнга, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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