Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Патонг
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Патонге, Таиланд

Патонг
138
Квартира Удалить
Очистить
144 объекта найдено
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 34 м²
PAT5272: Промо - при покупке через Интернет разработчик готов заплатить вам за билет на само…
$75,335
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
$135,311
Оставить заявку
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 128 м²
PAT5999: Фаза 1 будет готова к переходу в конце ноября 2021 года! Современные тенденции в ди…
$517,347
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто желает…
$344,429
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
$328,679
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
$558,464
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Patong Bay Sea View Residence идеальн…
$100,458
Оставить заявку
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 57 м²
PAT5998: Modern trends in the design – open floor plan and maximum freedom – are combined in…
$232,517
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Patong Bay Sea View Residence идеальн…
$198,046
Оставить заявку
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 117 м²
PAT5722: Modern trends in the design – open floor plan and maximum freedom – are combined in…
$188,749
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семей, и…
$303,215
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
$558,464
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для искателей роскошного жилья с потр…
$541,643
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 184 м²
$558,464
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$67,336
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Patong Bay Sea View Residence идеальн…
$154,964
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для искателей роскошного жилья с потр…
$527,102
Оставить заявку
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
PAT4776: Супер горячая сделка!  Доступны следующие единицы: 3 750 000 THB Freehold 4 100 000…
$102,108
Оставить заявку
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 85 м²
PAT6494: Апартаменты в современном кондоминиуме, расположенные в нескольких минутах ходьбы о…
$261,396
Оставить заявку
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 80 м²
PAT5075: The Penthouse 2 bedrooms, two bathrooms, living room and kitchen with dining area.B…
$232,517
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семей, и…
$272,673
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 6/7
До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в о…
$100,467
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
До моря 500 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс предлагает 1- и 2-спальные апартамент…
$264,062
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Патонг, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для искателей роскошного жилья с потр…
$1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто желает…
$394,658
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$67,336
Оставить заявку
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 42 м²
PAT6577: This studio apartment consists of a sleeping area, a bathroom, a living room, and a…
$65,652
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд Резиденция распол…
$85,147
Оставить заявку
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 38 м²
PAT6196: When you come to rest or are going to move to live in another country, it is very i…
$64,284
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для искателей роскошного жилья с потр…
$1,25 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Патонге

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Патонге, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти