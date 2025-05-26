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Квартиры в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
11
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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Thalang, Таиланд
Квартира 2 спальни
Thalang, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Discover your future home in a luxury residential complex set amidst lush tropical landscape…
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Квартира 1 спальня в Thalang, Таиланд
Квартира 1 спальня
Thalang, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Step into a celestial haven on the beautiful island of Phuket – more than just a condominium…
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Квартира 1 спальня в Thalang, Таиланд
Квартира 1 спальня
Thalang, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Welcome to a transcendent living experience in our new Phuket condominium project, where mod…
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Квартира 1 спальня в Thalang, Таиланд
Квартира 1 спальня
Thalang, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
This modern 1-bedroom apartment offers cozy and comfortable living in one of Phuket’s most s…
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Квартира 2 комнаты в Thalang, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/7
Инвестируйте в шикарные апартаменты!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и…
$176,668
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 5 комнат в Thalang, Таиланд
Квартира 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 529 м²
Количество этажей 1
Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд Предла…
$1,02 млн
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Квартира 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд Предлагаются…
$689,653
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Квартира 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл недалеко от аэропорта и всей необходимой инфраструктуры, Пхукет, Таиланд Пред…
$152,488
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Квартира 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет сочетание у…
$675,420
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Квартира 5 комнат в Thalang, Таиланд
Квартира 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 424 м²
Количество этажей 2
Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гол…
$1,09 млн
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Студия в Thalang, Таиланд
Студия
Thalang, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/7
Инвестируйте в шикарные апартаменты!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и…
$117,181
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Кондо в Теп Красатти, Таиланд
Кондо
Теп Красатти, Таиланд
Площадь 37 м²
TAL6496: Price reduced from 3,701,000 Thb to 2,980,000 Thb. * The number of units is limited…
$81,518
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Типы недвижимости в Тепе Красатти

однокомнатные

Параметры недвижимости в Тепе Красатти, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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