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Квартиры в Pa Khlok, Таиланд

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33 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Па Хлок, Таиланд
Квартира 2 спальни
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 160 м²
EAS5810 Эта удивительная квартира была построена в 2006 году. Он расположен на восточном по…
$207,824
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 5/7
До моря 400 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 814 юнитов в 6 зданиях по …
$409,870
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 7/8
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиу…
$190,756
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Квартира 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Квартира 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд Резиденция располага…
$150,446
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 3/7
До моря 400 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 814 юнитов в 6 зданиях по …
$213,603
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семейног…
$476,603
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Квартира 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 3/7
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море!Прекрасно подходит к…
$390,114
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Квартира 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Квартира 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассе…
$2,06 млн
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/6
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море!Апартаменты от инвес…
$115,316
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Квартира в Са Кху, Таиланд
Квартира
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
NAY4978 Если вы хотите окунуться в поэтический мир моря, найти кусочек рая, быть здоровым н…
$99,668
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Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 61 м²
NAY22074 Это эксклюзивное предложение представляет собой кондоминиум с двумя спальнями, иде…
$241,205
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Royal Lee идеально подойдет те…
$106,571
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семейног…
$247,730
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семейног…
$84,328
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/8
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиу…
$85,018
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Откройте для себя воплощение спокойной жизни в Найянге, Пхукет - изысканном убежище всего в …
$81,648
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Квартира 3 спальни в Pa Khlok, Таиланд
Квартира 3 спальни
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 179 м²
KOH6685 Полностью оборудованная, восхитительная 3-спальная квартира, все в люксе, расположе…
$580,685
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/7
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море!Прекрасно подходит к…
$201,475
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Royal Lee идеально подойдет те…
$100,678
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Квартира 1 спальня в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 спальня
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
NAY22073 Это эксклюзивное предложение представляет собой кондоминиум с одной спальней, идеа…
$101,966
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семейног…
$121,239
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/7
До моря 400 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 814 юнитов в 6 зданиях по …
$116,819
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семейног…
$102,869
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 7/7
До моря 400 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 814 юнитов в 6 зданиях по …
$207,777
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Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 66 м²
NAY4979 Каждая планировка квартиры была тщательно создана с большим вниманием к каждой дета…
$239,787
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/8
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиу…
$84,564
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 26 м²
Этаж 5/7
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море!Прекрасно подходит к…
$94,384
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 спальня
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 36 м²
NAY5792 Если вы хотите окунуться в поэтический мир моря, найти кусочек рая, быть здоровым н…
$121,133
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Квартира 3 спальни в Тхаланг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Май5809 Эта 3-комнатная квартира расположена в живописном месте в окружении пышной тропичес…
$488,998
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Квартира 2 спальни в Па Хлок, Таиланд
Квартира 2 спальни
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 230 м²
CAP3457 Этот вариант для тех, кто хочет получить разумную цену за действительно королевское…
$644,866
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Параметры недвижимости в Pa Khlok, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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