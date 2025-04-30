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Квартиры в Ви Чит, Таиланд

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52 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ви Чит, Таиланд
Квартира 1 комната
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет современно…
$117,823
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Кондо в Wichit, Таиланд
Кондо
Wichit, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 45 м²
PHU4882: Расположенный в самом сердце Пхукета и недалеко от Центрального фестиваля, этот кон…
$87,773
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Квартира 1 комната в Ви Чит, Таиланд
Квартира 1 комната
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 7/7
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Расположенный в центральном районе Вичит, …
$110,217
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Квартира 1 комната в Wichit, Таиланд
Квартира 1 комната
Wichit, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Ценителям современного комфорта и сп…
$92,422
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Кондо в Ви Чит, Таиланд
Кондо
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 30 м²
KTH4181: This adorable studio of 30 sqm is located on the first floor of the eight-storey bu…
$70,576
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Квартира 2 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет современно…
$231,054
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Квартира 3 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет современно…
$221,152
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Квартира 1 комната в Ви Чит, Таиланд
Квартира 1 комната
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет современно…
$132,953
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Квартира 3 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 4/8
Изумительные апартаменты в проекте City Phuket, расположенном в центральной части Пхукета!От…
$210,763
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Квартира 1 комната в Wichit, Таиланд
Квартира 1 комната
Wichit, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей современной жи…
$128,242
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Кондо 2 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$91,374
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Кондо в Ви Чит, Таиланд
Кондо
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 282 м²
PAN6250: Location: The apartments are located right on the Andaman Sea, among the coconut pa…
$517,008
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Квартира 1 комната в Wichit, Таиланд
Квартира 1 комната
Wichit, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Ценителям современного комфорта и сп…
$84,959
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Кондо в ban tin khea, Таиланд
Кондо
ban tin khea, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 50 м²
CHA6759: Cozy apartment for sale located in the center of well-developed infrastructure. The…
$82,065
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Квартира 1 комната в Ви Чит, Таиланд
Квартира 1 комната
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для консерва…
$100,745
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Квартира 2 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/8
Полная меблировкаО комплексе:В сердце района Вичит в Пхукете предлагаются роскошные 1 и 2-ко…
$160,446
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Квартира 1 комната в Wichit, Таиланд
Квартира 1 комната
Wichit, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей современной жи…
$77,169
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Квартира 2 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет современно…
$211,724
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Квартира 1 комната в Ви Чит, Таиланд
Квартира 1 комната
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет современно…
$134,471
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Квартира 1 комната в Wichit, Таиланд
Квартира 1 комната
Wichit, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Ценителям современного комфорта и сп…
$84,506
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Квартира 2 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/8
Изумительные апартаменты в проекте City Phuket, расположенном в центральной части Пхукета!От…
$132,505
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Кондо 3 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$195,590
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Квартира 1 комната в Ви Чит, Таиланд
Квартира 1 комната
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 6/8
Полная меблировкаО комплексе:В сердце района Вичит в Пхукете предлагаются роскошные 1 и 2-ко…
$74,400
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Квартира 1 комната в Ви Чит, Таиланд
Квартира 1 комната
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/8
Готов к заезду, только сдали дом. Полная меблировка. Центр города Пхукета. Кредит (ипоте…
$107,007
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Квартира 1 комната в Ви Чит, Таиланд
Квартира 1 комната
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для консерва…
$74,798
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Квартира 2 комнаты в Wichit, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд Предлагаются меблирова…
$68,969
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Квартира 1 комната в Wichit, Таиланд
Квартира 1 комната
Wichit, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей современной жи…
$96,354
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Квартира 1 комната в Ви Чит, Таиланд
Квартира 1 комната
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет современно…
$242,822
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Квартира 2 комнаты в Wichit, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Инвестиционный объект! Квартира от Инвестора! Продажа по договору уступки!Апартаменты в конд…
$76,256
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Агентство
DDA Real Estate
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Кондо в Wichit, Таиланд
Кондо
Wichit, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 41 м²
KTH6258: Location: The condominium is located in the very center of the island and is surrou…
$109,146
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Параметры недвижимости в Ви Чит, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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