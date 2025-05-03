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Квартиры в Районге, Таиланд

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14 объектов найдено
Квартира 1 комната в Sunthonphu, Таиланд
Квартира 1 комната
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 6/8
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$35,015
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Квартира 4 комнаты в Клаенг, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Клаенг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 5/7
ухоженный комплекс с обширными садами, бассейном, парковкой и тренажерным залом. Этот полнос…
$143,272
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Sunthonphu, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$58,115
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Sunthonphu, Таиланд
Квартира 5 комнат
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Этаж 10/10
Добро пожаловать в кондоминиум Oriental Beach, где роскошь сочетается с жизнью на побережье …
$443,525
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Sunthonphu, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/7
Mantra Condominium — это последний проект кондоминиума на пляже Мае Пим, который был разрабо…
$82,122
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Laem Maephim, Таиланд
Квартира 1 комната
Laem Maephim, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/7
Escape Condominium не нуждается в представлении; это проект первоклассного кондоминиума на п…
$122,655
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Laem Maephim, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Laem Maephim, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/7
Escape Condominium не нуждается в представлении: это первоклассный проект кондоминиума на пл…
$378,193
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Квартира 4 комнаты в Sunthonphu, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2/10
Добро пожаловать в Oriental Beach Condominium, где роскошь встречается с прибрежной жизнью в…
$163,717
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Laem Maephim, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Laem Maephim, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 5/7
Escape Condominium не нуждается в представлении; это главный проект кондоминиума на пляже Ma…
$203,698
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Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо в Районг, Таиланд
Кондо
Районг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 22/33
Кондоминиум AD Hyatt в Вонг-Амате расположен на дороге Наклуа, Сои 16, Наклуа / Бангламунг. …
$136,631
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Highrise Property and Construction
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English
Квартира 2 комнаты в Sunthonphu, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$53,503
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Клаенг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Клаенг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/7
GrandBlue Condominium расположен прямо на популярной дороге Mae Phim Beach. Предлагает самый…
$52,092
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Sunthonphu, Таиланд
Квартира 1 комната
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/8
Mantra Condominium, новейший проект, ориентированный на отдых в Mae Phim Beach, предлагает в…
$31,944
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Sunthonphu, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$57,269
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Районге, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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