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Квартиры в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
1445
Thalang
7
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3 212 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
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Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/8
Инвестиционно-привлекательный объект! Дом сдан! Готов к заселению!Прекрасно подходит как для…
$84,463
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Студия в Чонг Тале, Таиланд
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Студия
Чонг Тале, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты на острове Пхукет с высоким пот…
$91,142
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$141,716
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит со…
$281,661
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$892,246
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/8
До моря: 400 м, Гарантия доходаО комплексе:Мультифункциональный проект на площади более 40,0…
$171,087
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 5/7
Инвестиционно-привлекательный объект!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так …
$313,035
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/7
Квартира с 2 спальнями площадью 68 кв. м. в корпусе A на 1 этаже. Номер юнита MBA110Самый до…
$311,789
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Квартира 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет уни…
$647,836
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/7
Квартира с 1 спальней площадью 32 кв. м. в корпусе C на 5 этаже. Номер юнита 339Старт продаж…
$138,294
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/7
Квартира с 1 спальней площадью 32 кв. м. в корпусе B на 5 этаже. Номер юнита 222Старт продаж…
$135,086
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Квартира с 1 спальней площадью 41 кв. м. в корпусе E на 3 этаже. Номер юнита MBE302Самый дол…
$186,837
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B827 в проекте So Lagoon C…
$269,912
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/8
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 6 этаже. Номер юнита B622 в проекте So Lagoon C…
$103,817
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 3/8
Квартира с 2 спальнями площадью 61 кв.м. на 7 этаже. Номер юнита A701 в проекте So Lagoon Ch…
$207,918
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$188,612
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Пентхаус 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Этаж 4/6
400 м от пляжа Сурин, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс класса люквс включает всего 77…
$818,794
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет у…
$157,974
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м. в корпусе A на 7 этаже. Номер юнита 137Старт продаж…
$247,698
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/7
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м. в корпусе A на 3 этаже. Номер юнита 50Старт продаж …
$241,305
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$317,188
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/8
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 4 этаже. Номер юнита B424 в проекте So Lagoon C…
$101,554
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/7
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв. м. в корпусе B на 2 этаже. Номер юнита MBB206Самый дол…
$245,853
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/8
Студия площадью 26,6 кв.м. на 4 этаже. Номер юнита B417 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$95,897
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/8
Квартира с 2 спальнями площадью 60,5 кв.м. на 4 этаже. Номер юнита B418 в проекте So Lagoon …
$217,536
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит как для перепродажи…
$268,138
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B827 в проекте So Lagoon C…
$283,683
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв. м. в корпусе G на 4 этаже. Номер юнита MBG404Самый дол…
$252,182
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 3/8
Квартира с 2 спальнями площадью 61 кв.м. на 2 этаже. Номер юнита A201 в проекте So Lagoon Ch…
$198,017
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Пентхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Garrya Residences Phuket идеально подходит для с…
$1,94 млн
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Типы недвижимости в Si Sunthon

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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