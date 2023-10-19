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Квартиры в Чонбури, Таиланд

Паттайя
542
Банг Саре
8
Na Chom Thian
6
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548 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
VIP
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€79,454
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
VIP
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€51,801
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
VIP
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€47,255
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Кондоминиум в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная квота. Нало…
€25,085
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/8
Студия с видом на море, в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная…
€30,685
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 16/27
Квартира с видом на море в районе Пратамнак Cliff Pattaya, высотный кондоминиум, отличает…
€219,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 25 м²
Количество этажей 67
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд Совершенно новы…
€78,987
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€37,785
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€77,560
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€115,440
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€145,744
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€73,393
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 21/24
Удобная квартира на северной стороне с 2 спальнями, 2 ванными комнатами и видом на город. Ид…
€207,225
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 17/24
Комфортабельные апартаменты с 1 спальней, выходящие на южную сторону, с видом на внутренний …
€104,795
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 10/24
Комфортабельные апартаменты с 1 спальней, выходящие на южную сторону, с видом на внутренний …
€99,542
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/24
Комфортабельные апартаменты с 1 спальней, выходящие на запад, с видом на внутренний двор и н…
€73,277
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 4/7
Сделав небольшой ремонт, вы сможете сделать эту большую трехкомнатную квартиру презентабельн…
€51,323
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean …
€92,645
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€93,326
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€146,500
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 6/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€122,867
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€106,324
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€111,051
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/8
Функциональная двухкомнатная квартира в хорошо управляемой компании. Квартира продается с ме…
€35,969
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 8/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€41,136
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 7/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€40,170
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 7/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€37,066
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€50,869
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 6/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€37,741
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 6/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€45,126

Типы недвижимости в Чонбури

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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