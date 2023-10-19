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Квартиры
Квартиры в Чонбури, Таиланд
Паттайя
542
Банг Саре
8
Na Chom Thian
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548 объектов найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
34 м²
3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€79,454
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
2
1
32 м²
5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€51,801
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€47,255
Рекомендовать
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
36 м²
3/8
Кондоминиум в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная квота. Нало…
€25,085
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
38 м²
6/8
Студия с видом на море, в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная…
€30,685
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
3
2
104 м²
16/27
Квартира с видом на море в районе Пратамнак Cliff Pattaya, высотный кондоминиум, отличает…
€219,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Паттайя, Таиланд
2
25 м²
67
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд Совершенно новы…
€78,987
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
2/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€37,785
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
33 м²
4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€77,560
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
3
2
51 м²
5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€115,440
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
3
2
51 м²
4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€145,744
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
33 м²
4/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€73,393
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
3
2
64 м²
21/24
Удобная квартира на северной стороне с 2 спальнями, 2 ванными комнатами и видом на город. Ид…
€207,225
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
2
1
32 м²
17/24
Комфортабельные апартаменты с 1 спальней, выходящие на южную сторону, с видом на внутренний …
€104,795
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
2
1
32 м²
10/24
Комфортабельные апартаменты с 1 спальней, выходящие на южную сторону, с видом на внутренний …
€99,542
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
2
1
32 м²
3/24
Комфортабельные апартаменты с 1 спальней, выходящие на запад, с видом на внутренний двор и н…
€73,277
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
3
1
138 м²
4/7
Сделав небольшой ремонт, вы сможете сделать эту большую трехкомнатную квартиру презентабельн…
€51,323
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean …
€92,645
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
2
1
34 м²
8/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€93,326
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
3
1
43 м²
7/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€146,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
2
1
39 м²
6/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€122,867
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
2
1
34 м²
5/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€106,324
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
2
1
44 м²
4/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€111,051
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Паттайя, Таиланд
2
1
35 м²
3/8
Функциональная двухкомнатная квартира в хорошо управляемой компании. Квартира продается с ме…
€35,969
Рекомендовать
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
8/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€41,136
Рекомендовать
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
1
1
26 м²
7/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€40,170
Рекомендовать
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
7/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€37,066
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
2
1
31 м²
6/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€50,869
Рекомендовать
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
1
1
23 м²
6/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€37,741
Рекомендовать
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
1
1
28 м²
6/8
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
€45,126
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Типы недвижимости в Чонбури
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