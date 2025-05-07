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Квартиры в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
3026
Са Кху
144
Си Сунтон
32
Па Хлок
10
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3 381 объект найдено
Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
UP UP
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/8
Инвестиционно-привлекательный объект! Дом сдан! Готов к заселению!Прекрасно подходит как для…
$84,463
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Студия в Чонг Тале, Таиланд
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Студия
Чонг Тале, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты на острове Пхукет с высоким пот…
$91,142
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Агентство
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/7
Квартира с 1 спальней площадью 58 кв. м. в корпусе A на 1 этаже. Номер юнита MBA115Самый дол…
$278,989
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/7
Квартира с 1 спальней площадью 37 кв. м. в корпусе B на 1 этаже. Номер юнита MBB103Самый дол…
$177,301
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 29 кв. м. в корпусе D на 4 этаже. Номер юнита MBD411Самый дол…
$133,784
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/8
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B826 в проекте So Lagoon C…
$105,515
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 4/6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подойдет для тех, кто…
$559,111
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 7/8
Студия площадью 26,6 кв.м. на 5 этаже. Номер юнита A513 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$93,068
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 6/7
Квартира с 2 спальнями площадью 65 кв. м. в корпусе A на 6 этаже. Номер юнита MBA612Самый до…
$279,749
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/7
Квартира с 1 спальней площадью 29 кв. м. в корпусе A на 3 этаже. Номер юнита 37Старт продаж …
$120,789
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 33 кв. м. в корпусе B на 4 этаже. Номер юнита MBB402Самый дол…
$146,218
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/7
Квартира с 2 спальнями площадью 65 кв. м. в корпусе D на 3 этаже. Номер юнита MBD309Самый до…
$279,749
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 41 кв. м. в корпусе F на 4 этаже. Номер юнита MBF411Самый дол…
$186,837
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/7
Квартира с 1 спальней площадью 33 кв. м. в корпусе F на 2 этаже. Номер юнита MBF203Самый дол…
$142,955
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$252,758
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Квартира 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Квартира 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд Резиденция располага…
$150,446
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 62 м²
BAN5936: Преимущества проекта: Бесплатная пенсионная виза для 2 человек. Скидки и привилегии…
$172,336
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней площадью 33 кв. м. в корпусе G на 7 этаже. Номер юнита MBG708Самый дол…
$153,166
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней площадью 40 кв. м. в корпусе C на 7 этаже. Номер юнита 368Старт продаж…
$178,144
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/7
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв. м. в корпусе C на 2 этаже. Номер юнита MBC207Самый дол…
$249,088
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/7
Квартира с 1 спальней площадью 58 кв. м. в корпусе E на 1 этаже. Номер юнита MBE103Самый дол…
$290,410
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/4
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в …
$938,399
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 6/7
Старт продаж нового комплекса The Title Artrio BangTao от лучшего застройщика Пхукета в прес…
$241,465
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Квартира 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подойдет для инвесторов на перепродаж…
$339,928
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто стремится к рос…
$192,806
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$898,135
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Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 829 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Роскошный Kiara Reserve Residences Co…
$3,24 млн
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Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Количество этажей 3
Цена по запросу
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 62 м²
BAN6705: Апартаменты в кондоминиуме, который был построен одним из самых известных разработч…
$195,768
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Типы недвижимости в Тхаланге

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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