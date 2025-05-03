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Квартиры с садом в Таиланде

Паттайя
186
Пхукет
38
Ko Samui
7
Хуахин
30
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288 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900…
$127,539
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
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Квартира в Пхукет, Таиланд
Квартира
Пхукет, Таиланд
Площадь 54 м²
Жилой комплекс в престижной зоне рядом с гольф-клубами и районом Лагуна. Откройте для себя в…
$254,155
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Hayat
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 9/30
Studio 32 M2 в Peak Towers в Pratumnak, Pattaya Тип: Studio   size: 32 M2 Quot: иностран…
$64,706
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Highrise Property and Construction
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляже…
$332,273
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд Резид…
$116,072
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 29/43
Продается студия с видом на море в Sky Beach Condo Студия  55 кв. м Полностью меблирован…
$105,882
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Highrise Property and Construction
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Комплекс расположен в районе Най Харн на юге Пхукета, всего в паре минут езды от пляжей Най …
$96,000
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Старт продаж комплекса нового комплекса на Пхукете.  Отличное расположение 700 метров до Кат…
$248,165
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Зарубежная недвижимость
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/46
Студия с 1 ванной комнатой в комплексе The Palm Wongamat Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТи…
$120,589
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Highrise Property and Construction
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Квартира 2 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд Предлагаются мебл…
$235,045
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/7
Кондоминиум The Sanctuary WongamatТип  2 спальни 2 ванные комнаты Площадь 130 кв.м. Этаж 5-й…
$338,233
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Площадь 70 м²
Этаж 5/7
Название проекта: Hyde Park Residence 1 Этаж: 5F Площадь: 70 кв. м. SQM Вид: Вид на город…
$91,176
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Квартира в Пхукет, Таиланд
Квартира
Пхукет, Таиланд
Площадь 100 м²
Комплекс люксовых апартаментов в самом сердце района Банг Тао. Просторные квартиры в премиал…
$495,912
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Hayat
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд Пр…
$169,000
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Количество этажей 51
Элитная высотная резиденция с аквапарком, отелем и ресторанами, Паттайя, Таиланд Резиденция…
$68,435
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12/32
Once Pattaya  landmark of Pattaya! 1 bedroom forsale  Once PATTAYA Floor 12 Quota FQ  Si…
$123,529
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Highrise Property and Construction
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 451 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд Компле…
$1,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 8
Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд Резиденция расп…
$205,305
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 27/31
1 спальня с видом на море в Baan Plai Haad Pattaya Тип: 1 спальня, 1 ванная комната Разме…
$132,059
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 26/31
Хороший вид на море!! 2 спальни, 2 ванные комнаты. Продажа Baan Plai Haad. Иностранное назва…
$264,704
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 12/46
Riviera Jomtien. 1 Bedrooms 1 Bathrooms apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio…
$164,706
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/8
2 Bedrooms 2 Bathrooms 50.50 m² Harmonia City Garden Overview of Harmonia City Garden in …
$157,115
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/33
1 Bedroom 1 Bathroom 34 m2 in The Riviera California Development Name : The Riviera Calif…
$103,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 26/54
Кондоминиум Zire Wongamat.-Башня B -2 спальни, 1 ванная комната. -62 квадратных метра. - Выс…
$250,000
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Квартира 2 комнаты в Бангкок, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Бангкок, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 33
Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд Резиденция…
$102,725
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет,…
$133,691
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/8
1 спальня, 1 ванная комната, 37 м2; на продажу в Siam Oriental Tropical GardenТип: 1 спальня…
$48,824
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Квартира 1 комната в Кату, Таиланд
Квартира 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд Идеальное предложени…
$50,400
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таи…
$51,785
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Типы недвижимости в Таиланде

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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

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