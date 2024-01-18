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Квартиры в Самутпракан, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с террасой в Самутпракан, Таиланд
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с террасой
Самутпракан, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 19
Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок…
€179,367
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Параметры недвижимости в Самутпракан, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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