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Квартиры в Бангкок, Таиланд

Khlong Toei Subdistrict
33
Bang Na Nuea Subdistrict
9
Chatuchak Subdistrict
6
Khlong Ton Sai Subdistrict
5
Ratchadaphisek Subdistrict
3
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116 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бангкок, Таиланд
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бангкок, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
The Sukhothai Residences Condominium For Sale Located in the center of Sathorn prime area…
€1,27 млн
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€285,936
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€495,901
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€191,752
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€338,675
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€379,679
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€782,696
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€1,22 млн
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€1,67 млн
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€227,396
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€262,260
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€122,119
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€242,226
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€347,078
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€83,506
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€102,927
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€153,011
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€275,867
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€119,135
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€64,673
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€77,180
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€83,292
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€112,698
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€96,526
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€127,488
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€171,197
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
THE LINE VIBE — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строит…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Бангкок

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Бангкок, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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