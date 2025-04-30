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Квартиры в Кароне, Таиланд

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327 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
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Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 7/9
Уникальное инвестиционное предложение на острове Пхукет! Дом от Инвестора! Продажа по дог…
$137,080
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Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для семейного отдых…
$135,710
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$218,432
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Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Комплекс идеально подойдет для собств…
$240,849
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Пентхаус 2 комнаты в Карон, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$413,903
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный вариант для тех, кто ищет с…
$316,555
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 145 м²
KAR5491: Совершенно новый роскошный комплекс в Кароне, построенный в 2014 году и сегодня, по…
$515,447
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таила…
$187,815
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Студия в Карон, Таиланд
Студия
Карон, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Выгодные инвестиции!Расположение в топовой локации и видовые характеристики способствуют пол…
$159,036
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$113,602
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Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/8
До моря 500 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошный комплекс расположен в Ка…
$131,183
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$309,308
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 54 м²
KAT6206: Apartments with 1 bedroom in a large and famous complex near the luxurious Kata Bea…
$109,146
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 65 м²
KAT5084: A spiral staircase leads to the upper level, which contains a rooftop garden. The l…
$383,675
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 144 м²
KAR5905: Резиденция состоит из двух 6-этажных зданий, расположенных на зеленом склоне холма,…
$318,681
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Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/7
Новый кондоминиум от опытного тайского застройщика - в портфолио девелопера есть не только г…
$279,330
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
Полностью меблированная квартира, готовая к немедленному заселению! • Этаж: 5 с видом на …
$180,521
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 29 м²
KAT4851: Этот кондотель предлагает кондоминиумы, расположенные в свободном владении, всего в…
$102,222
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 55 м²
KAR6453: Only 600 meters to the beach. A new condominium in the center of Karon Beach. This …
$174,524
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 9
KAR4827: 3-х этажное здание гостевого дома состоит из 12 комнат, на каждом этаже есть шесть …
$683,873
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 88 м²
KAT4379: This fabulous apartment with an area of 88.40 sq.m. designed in soft light colors i…
$254,401
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 38 м²
KAT6012: Новый кондоминиум в нескольких минутах ходьбы от пляжа Ката. Комплекс включает в се…
$144,981
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Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/8
До моря 500 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошный комплекс расположен в Ка…
$279,664
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 5/8
До моря 900 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Разработанный проект включа…
$110,217
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Квартира в Карон, Таиланд
Квартира
Карон, Таиланд
Количество этажей 7
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестиц…
$115,682
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 3/3
До моря 750 м, Готов к заездуО комплексе:Комплекс сочетает тайский и итальянский дизайны, ра…
$318,028
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/5
Старт прoдаж комплeкса - Катa/Кaрoн, Пxукет - отличная инвестиция в популяpнoй лoкaции нa ку…
$166,000
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Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
До моря 100 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый кондоминиум площадью …
$251,720
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Комплекс идеально подойдет для собств…
$299,538
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Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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