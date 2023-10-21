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Квартиры в Банг Саре, Таиланд

однокомнатные
7
Квартира В архив
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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€94,764
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€148,757
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 6/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€124,760
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€107,962
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€112,761
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€119,205
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/8
В Таиланде мало мест, которые могут конкурировать с уникальной атмосферой Bang Saray. Имея и…
€76,342
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€114,100
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