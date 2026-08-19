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Квартиры в Банге Саре, Таиланд

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29 объектов найдено
Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ле Бич Кондо Банг Saray Sea View Condo в продаже Ле Бич Кондо Банг Сарай предлагает спокойны…
$69,901
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Condo для продажи в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в район…
$106,371
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Sea View Condo для продажи Delmare Bangsaray Эта кондоминиум с видом на море на продажу в De…
$303,918
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 кондо для спальни на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в…
$511,476
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Кондоминиумы Delmare: Beachfront в городе BangsareЭтот потрясающий кондоминиум с 2 спальнями…
$287,850
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается Del Mare Bangsaray Beachfront 3 Bedroom Sea View Condominium Этот кондоминиум с ви…
$766,636
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LDV InvestLDV Invest
Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Sea Saran Condo Pattaya продаст угловой блок Ocean View Редкая квартира с видом на океан на …
$106,371
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ECOndo Bang Saray Condo выставлен на продажу Кондо на продажу в ECOndo Bang Saray предлагает…
$197,547
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Кондо для спальни на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в…
$179,312
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Condo для продажи в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в район…
$122,996
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Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Потрясающий океан и вид на город Кондо - 47 кв.м на море и небе ПаттайиЭтот прекрасно предст…
$87,870
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 кондо для спальни на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в…
$544,013
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Кондо для спальни на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в…
$185,390
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Квартира 1 комната в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 комната
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/8
Меблированная квартира с видом на море в THE BREEZE BEACHSIDE!Переуступка от собственника!Го…
$73,204
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DDA Real Estate
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 Вид на море в спальне на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум с видом …
$427,333
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Pure Sunset - Studio Condominium для продажи, Na Jomtien, PattayaОпыт жизни на пляже в Pure …
$91,996
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Квартира в Банг Саре, Таиланд
Квартира
Банг Саре, Таиланд
Непревзойденная материковая жизнь и островная атмосфера в Саттахипе, Таиланд. Квартира Sea Z…
$54,095
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 комната
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/8
50 метров до моря в Банг Сарэ и компактный формат для жизни или аренды!Breeze 2 расположен в…
$45,648
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DDA Real Estate
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кондо для спальни 1 на продажу в Pure Sunset Na JomtienЭтот кондоминиум расположен в районе …
$255,291
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Кондо для бассейна с 3 спальнями на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот бассейн кон…
$604,797
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 кондо для спальни на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в…
$474,349
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Спальня Breeze Beachside 1 на продажу Этот очаровательный кондоминиум с 1 спальней и 1 ванно…
$71,231
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Кондоминиумы Delmare: Beachfront в городе BangsareЭтот потрясающий кондоминиум с 2 спальнями…
$287,850
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Испытайте устойчивую роскошь всего в 400 метрах от пляжа с этой полностью меблированной конд…
$242,370
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Испытайте устойчивую роскошь всего в 400 метрах от пляжа с этой полностью меблированной конд…
$133,290
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 кондо для спальни на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в…
$446,337
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Del Mare - это пляжный высотный кондоминиум в тихом районе Bang Saray, предназначенный для т…
$199,875
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Кондоминиум для продажи Bangsaray Береговая линия Кондоминиум Bangsaray Продается с арендато…
$182,724
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кондоминиум SeaZen 1 Спальня на продажу в Bang Saray SattahipРасположенная в Bang Saray Satt…
$51,101
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