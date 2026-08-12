Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Бассейн

Квартиры с бассейном в Таиланде

;
Паттайя
134
Пхукет
35
Ко Самуи
7
Пхукет
8062
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
470 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
Уютные 2-комнатные апартаменты площадью 33,15 кв.м. на 3-м этаже строящегося кондоминиума в …
$176,131
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 8
Квартира с 1 спальней в современном комплексе на Камале, Пхукет   Идеальное сочетание …
$132,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Продается роскошная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 60 кв.м. Квартир…
$274,554
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 спальни в Па Хлок, Таиланд
Квартира 2 спальни
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$244,230
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Выгодное предложение! Готовая 1‑спальная квартира в сердце Kathu   Квартира с готовой …
$100,604
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Ban Sam Phraek, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Sam Phraek, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/8
Уютная квартира «под ключ» 1+1 площадью 30,72 м.кв. на 6 этаже современного кондоминиума в Б…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 3/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$339,119
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$339,091
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
$174,376
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 1/6
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$358,608
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 7
Премиальные апартаменты в сердце Джомтьена! Zensiri Residences Jomtien — это элитный жило…
$130,243
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6/8
Продается уютная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 90 кв.м. Квартира н…
$326,613
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2
PRЕ-SALE - ЗАКРЫТЫЕ ПРОДАЖИ. ПOЛНOСТЬЮ ГOTOBAЯ K ПРOЖИBAHИЮ Bаша идеальнaя кваpтиpa у мор…
$110,347
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Эксклюзивный оазис комфорта в самом сердце Паттайи!  Уникальная возможность владеть элитной…
$70,561
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 спальня в Тхаланг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$162,605
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
❗️3,100,000 бат Планировка и удобства: 🛏 1 просторная спальня 🚿 1 ванная комната 🍳 Пол…
$99,383
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 50 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$258,315
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,335
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$289,573
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$212,287
Оставить заявку
Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Уникальная возможность инвестировать в стильные и современные апартаменты в сердце Банг Тао,…
$103,509
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 7/7
Квартира с 2 спальнями в Laguna Phuket за 7,1 млн бат   Квартира в районе Laguna Phuke…
$213,405
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Бангкок, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Бангкок, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 16/46
🏙 ПРЕМИУМ В ЦЕНТРЕ БАНГКОКА | Thonglor Готовый кондоминиум | Доходная недвижимость в Таиланд…
$413,765
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 1 спальней в 5 минутах от пляжа Патонг за 3,949 млн бат   Готовое решени…
$118,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/7
ПРОДАЮ КВАРТИРУ в САМОМ ПРЕСТИЖНОМ районе острова Пхукет - Лагуна. Квартира с одной спаль…
$208,000
Оставить заявку
Студия в Нонг-Пру, Таиланд
Студия
Нонг-Пру, Таиланд
Площадь 23 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$64,996
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 7
Инвестиционно-привлекательная возможность! Доходность: от 6% годовых! Доступна рассрочка! …
$110,451
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$220,940
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Бангкок, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Бангкок, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/35
Апартаменты 1+1 площадью 30 кв.м. на 9-ом этаже в современном жилом кондоминиуме с рассрочко…
$121,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/7
🌴 Курортный жилой комплекс рядом с пляжем Камала Современный жилой комплекс всего в 4 мин…
$117,126
Оставить заявку

Типы недвижимости в Таиланде

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Таиланде

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти