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Квартиры в Nong Prue, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 3/4
Насладитесь лучшей жизнью в Паттайе в этой потрясающей квартире с 2 спальнями, готовой к зас…
$43,562
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