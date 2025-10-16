Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Khu Khot Town Municipality, Таиланд

5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Khu Khot Town Municipality, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Khu Khot Town Municipality, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/8
Noble Nue Core - современные апартаменты с продуманной локацией в северном Бангкоке!Noble De…
$71,355
Студия в Khu Khot Town Municipality, Таиланд
Студия
Khu Khot Town Municipality, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/8
Noble Nue Core - современные апартаменты с продуманной локацией в северном Бангкоке!Noble De…
$56,219
Квартира 3 комнаты в Khu Khot Town Municipality, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Khu Khot Town Municipality, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/8
Noble Nue Core - современные апартаменты с продуманной локацией в северном Бангкоке!Noble De…
$112,130
Квартира 2 комнаты в Khu Khot Town Municipality, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Khu Khot Town Municipality, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Noble Nue Core - современные апартаменты с продуманной локацией в северном Бангкоке!Noble De…
$91,743
Квартира 3 комнаты в Khu Khot Town Municipality, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Khu Khot Town Municipality, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 4/8
Двухуровневые дуплексы рядом с метро BTSNoble Nue Core Khu Khot — первый проект в районе с д…
$155,994
