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Квартиры в Пхукете, Таиланд

Пхукет
38
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85 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 31 м²
В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие …
$112,000
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Квартира 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
PHU21991 Отправляйтесь в путешествие, чтобы открыть для себя воплощение идеальной жизни в н…
$184,445
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$346,564
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Проект Himalai от застройщика Blue Horizon Development. Одна из самых крупных компаний в юго…
$122,300
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Квартира 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 7/7
До моря 700 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе: Современн…
$636,665
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/6
?Уютно расположенный в самом сердце волшебного пляжа Банг Тао на Пхукете, Таиланд, этот прое…
$132,864
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
Ocean Pearl Layan - это комплекс кондоминиумов с гостиничной лицензией в 850 метрах от пляжа…
$99,800
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$231,680
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для инвесторов, ищу…
$220,809
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 7
Своя квартира на Пхукете, тем более всего в 300 метрах от пляжа Сурин, и 900 метров от пляжа…
$124,900
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Квартира 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
Представленная квартира находится на втором этаже с изумительным видом на море и бассейн. Дв…
$357,900
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$262,737
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Квартира 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 70 м²
В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие …
$232,000
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Квартира 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Двуспальная квартира в пешей доступности к набережной и пляжу Най Харн. К вашим услугам б…
$121,000
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 4/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$42,774
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/7
Выставлена на продажу от владельца односпальная квартира в кондоминиуме Art Patong. Удачное…
$78,500
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/7
До моря 400 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 7 малоэ…
$162,775
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$190,819
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Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 39 м²
В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие …
$162,000
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$133,886
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$197,796
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$226,909
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$118,312
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Квартира 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 70 м²
В комплексе: Новый и абсолютно уникальный проект находится всего лишь в 300х метрах от самог…
$243,000
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$175,305
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$702,634
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/7
Уютный 1спальный юнит в жилом комплексе The Title Serenity на Пхукете, сочетание исключитель…
$86,040
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Квартира в Пхукет, Таиланд
Квартира
Пхукет, Таиланд
Площадь 30 м²
Проект - SURIN SANDS Остров Пхукет (Таиланд)    ❖ Стоимость: На Пхукете стоимост…
$117,863
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/5
На территории комплекса вы всегда можете воспользоваться тренажерным залом, общим бассейном,…
$71,900
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$361,238
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Типы недвижимости в Пхукете

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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