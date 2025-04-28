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Квартиры в Са Кху, Таиланд

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144 объекта найдено
Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 117 м²
NAT5779: Покупая недвижимость на таком замечательном курорте планеты, как Пхукет, многие люд…
$317,215
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Beachfront Bliss Phuket Condom…
$166,617
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/7
Наши клиенты могут получить скидку до 10% от цены застройщика! Цена может отличаться от у…
$200,685
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 5
Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа Новый масштабный проект кондоминиума на 927…
$169,737
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$252,758
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/7
До моря 700 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый жилой проект, располо…
$123,994
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$194,528
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$237,125
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Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 41 м²
NYG6890: There are only a limited number of FREEHOLD units available to purchase, don't miss…
$185,056
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$182,892
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/7
До моря 700 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый жилой проект, располо…
$137,771
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Royal Lee идеально подойдет те…
$100,678
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7/7
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - КВАРТИРА В ГОТОВОЙ НОВОСТРОЙКЕ НАПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!  КОМПЛЕК…
$194,971
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 39 м²
NYG6039: Новый жилой комплекс расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа Найян, в нескольких мин…
$104,014
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/7
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море!Прекрасно подходит к…
$201,475
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Откройте для себя воплощение спокойной жизни в Найянге, Пхукет - изысканном убежище всего в …
$81,648
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Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 36 м²
NYG6213: Cozy one-bedroom apartment of 36 sq.m. in a brand new condominium at an affordable …
$93,007
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$286,136
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$201,465
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Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 248 м²
NAT6091: Этот угловой дуплекс-пентхаус с четырьмя спальнями расположен в роскошном пляжном к…
$714,289
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$138,401
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 6/7
До моря 700 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый жилой проект, располо…
$203,213
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$173,779
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
До моря 50 м, Надежный застройщикО комплексе:Новый кондоминиум в Phuket, рядом с Nai Thon Be…
$269,903
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$237,125
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$151,960
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Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 240 м²
NAT5981: Buying a property in such a wonderful resort of the planet as Phuket, many people w…
$610,015
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$162,500
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Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 27 м²
NYG6660: Горячее предложение! Квартиры площадью 27 кв.м. с одной спальней и одной ванной ком…
$50,509
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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