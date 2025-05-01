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Квартиры в Равае, Таиланд

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903 объекта найдено
Студия в Равай, Таиланд
UP UP
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/8
Апартаменты в проекте Utopia Mini! Привлекательная инвестиционная возможность!Апартаменты от…
$91,427
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 7/6
$485,661
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект может привлечь покупателей, ищ…
$168,787
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
$193,905
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/7
До моря: 900 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 2 семиэт…
$115,251
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 38 м²
Этаж 5/7
$158,516
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 4/7
$247,462
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 27 м²
Этаж 1/7
$140,083
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$98,210
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Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 48 м²
KAT4414: стильная современная застройка состоит из 30 апартаментов с одной спальней, одной в…
$170,148
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Sunny Moon будет интересен как…
$246,550
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Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 104 м²
KAT4395: стильная, современная разработка состоит из апартаментов с 2 спальнями, гостиной, з…
$215,107
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Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 36 м²
RAW6133: Start of construction - 2019. Completion of construction - December 2020. This affo…
$110,295
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/7
$125,927
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Квартира 3 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 5/7
Полная меблировкаО комплексе:Современный кондоминиум в районе Чалонг, Пхукет, состоит из 2 з…
$248,170
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/7
$221,245
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/7
$156,896
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/7
$172,470
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/7
До моря: 900 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 2 семиэт…
$199,532
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Квартира 3 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 3 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/7
РЕДКИЙ ЗАПУСК НА ПЛЯЖЕ НАЙ-ХАРН! Sirius Condominium - три изящных семиэтажных здания, где…
$338,101
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/7
$100,605
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Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 68 м²
RAW6888: Новый жилой комплекс на Пхукете! Вдумчивость в каждой детали. филозофоза Гармония н…
$193,353
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/7
Инвестиционный объект! Дом сдан, готов к заселению!Апартаменты в стиле японский лофт.Есть вс…
$97,594
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Sunny Moon будет интересен как…
$144,004
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Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 53 м²
CHA6498: Квартиры на продажу в современном кондоминиуме от известного застройщика на Пхукете…
$185,156
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/7
$206,672
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 7/7
$200,253
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 7/9
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит тем, кто ищет роско…
$159,897
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект может привлечь покупателей, ищ…
$213,491
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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