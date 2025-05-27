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Квартиры в Чалонге, Таиланд

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43 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 53 м²
CHA6498 Apartments for sale in a modern condominium from a famous developer in Phuket…
$178,297
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Квартира 2 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
CHA22254 Experience luxurious tropical living in this spacious two-bedroom apartment,…
$160,873
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Квартира 1 спальня в Чалонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Чалонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
CHA22253 This cozy one-bedroom apartment, measuring 28 sq.m., offers a harmonious ble…
$82,115
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Квартира 3 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
CHA22255 Experience expansive tropical living in this three-bedroom apartment, coveri…
$264,291
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Квартира 1 спальня в Чалонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Чалонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 28 м²
CHA6478 A new condominium from a famous developer in Phuket, with magnificent views o…
$106,517
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Квартира 2 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 50 м²
CHA7211 This cute family apartment would be a good fit a young family or a couple. It…
$196,741
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Квартира 2 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
CHA22018 Welcome to the epitome of luxury living! Introducing our exquisite 2-bedroom…
$297,126
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
Стильные апартаменты в самом центре Чалонга Новый комплекс эксклюзивных апартаментов буде…
$71,670
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Квартира 1 комната в Чалонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Чалонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/8
Готов к заезду, Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Предлагаем современные меблиро…
$124,472
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Квартира 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 8
Стильные апартаменты в самом центре Чалонга Новый комплекс эксклюзивных апартаментов буде…
$238,162
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Квартира 3 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 571 м²
Количество этажей 2
$41,38 млн
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Квартира 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 8
Стильные апартаменты в самом центре Чалонга Новый комплекс эксклюзивных апартаментов буде…
$143,339
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/5
Инвестируйте в уникальные апартаменты, обеспечивающие высокую доходность и рост цены каждый …
$78,998
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Инвестируйте в уникальные апартаменты, обеспечивающие высокую доходность и рост цены каждый …
$157,996
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 4 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Новый проект современных вилл с приватными бассейнами в Чалонге, Муанг Пхукет, Пхукет, Таила…
$364,828
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание г…
$152,388
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Квартира 1 комната в Чалонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Чалонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/8
Готов к заезду, Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Предлагаем современные меблиро…
$147,499
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Студия 1 комната в Чалонг, Таиланд
Студия 1 комната
Чалонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание г…
$76,209
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Квартира 5 спален в Чалонг, Таиланд
Квартира 5 спален
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 751 м²
Количество этажей 2
$56,62 млн
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание г…
$141,445
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет…
$168,242
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Студия 1 комната в Чалонг, Таиланд
Студия 1 комната
Чалонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/8
Готов к заезду, Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Предлагаем современные меблиро…
$89,991
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 6/8
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает 3 восьмиэтажных здания с 3…
$143,053
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Квартира 1 спальня в Ban Nakok, Таиланд
Квартира 1 спальня
Ban Nakok, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новый комплекс строится на юге Пхукета в центре Раваи, одного из самых популярных районов ос…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Чалонг, Таиланд
Студия 1 комната
Чалонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание г…
$77,965
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание г…
$154,125
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Квартира 1 комната в Чалонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Чалонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/8
Готов к заезду, Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Предлагаем современные меблиро…
$124,472
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Квартира 1 комната в Чалонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Чалонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Готов к заезду, Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Предлагаем современные меблиро…
$121,911
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Квартира 5 спален в Чалонг, Таиланд
Квартира 5 спален
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 827 м²
Количество этажей 2
$56,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 4/8
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает 3 восьмиэтажных здания с 3…
$235,015
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Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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