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Квартиры в Ко Самуи, Таиланд

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однокомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 5 спален в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 5 спален
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Это последняя оставшаяся возможность приобрести экстраординарную ультра-роскошную резиденцию…
$2,67 млн
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Квартира 5 спален в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 5 спален
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Это последняя оставшаяся возможность приобрести экстраординарную ультра-роскошную резиденцию…
$2,67 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
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Языки общения
English
Квартира 5 спален в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 5 спален
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Это последняя оставшаяся возможность приобрести экстраординарную ультра-роскошную резиденцию…
$2,67 млн
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Квартира 1 спальня в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 1 спальня
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
На райском острове Самуи вам предлагается возможность стать владельцем стильной студии в нов…
$86,559
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Квартира 2 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы и апартаменты …
$214,156
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Квартира 1 комната в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 1 комната
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд Компле…
$77,386
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Квартира 2 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд Предлагаются мебл…
$235,045
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Параметры недвижимости в Ко Самуи, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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