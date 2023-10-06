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Жильё в Португалии

Belem
24
Arroios
23
Gloria e Vera Cruz
20
Alcantara
19
Castro Marim
18
Sao Bras de Alportel
18
Oeiras
17
Matosinhos e Leca da Palmeira
16
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1 823 объекта найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с парковка в Бежа, Португалия
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с парковка
Бежа, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 980 м²
Количество этажей 1
Дома и старая ветряная мельница (building only) возле Бежа. - площадь около 980 м2; - Высока…
€485,000
Квартира 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Tamega e Sousa, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Просторная квартира 2 спальни с балконом, гаражом и кладовой в новом комплексе Antas Green в…
€347,500
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира с 2 спальнями в  Leça da Palmeira.Вид на Атлантический океан, качественное строител…
€249,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв. м, балконом 26 кв. м, 1 парковочным местом и к…
€465,000
Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Проект реновации старого здания. Дом расположен в оживленном районе города Порту, в непосре…
€175,000
Вилла 2 спальни в Алгарви, Португалия
Вилла 2 спальни
Алгарви, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Гольф - курорт. Апартаменты на 2 комнаты, угловые, с зеленой территорией. Окна на восток и з…
€425,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с garazh в Алгарве, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с garazh
Алгарве, Португалия
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Современные апартаменты с 2 спальнями в стадии строительства рядом с муниципальным рынком и …
€277,500
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Алгарве, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Алгарве, Португалия
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Современные апартаменты с 3 спальнями в стадии строительства рядом с муниципальным рынком и …
€362,500
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Алгарве, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
 3-комнатная квартира в комплексе в 500 м от пляжа Прайя дэ Роша, Портимау, Алгарве, Португа…
€351,500
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Алгарве, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Комплекс предлагает двухкомнатные квартиры и трёхкомнатные квартиры расположеные в самом сер…
€297,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Алгарве, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Алгарве, Португалия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
3-комнатная квартира в комплексе в 500 м  от пляжа Прайя дэ Роша, Портимау, Алгарве, Португа…
€358,500
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Алгарве, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Просторные и светлые квартиры, открытая связь с внешним миром, набор передовых материалов и …
€232,500
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Алгарве, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Современные апартаменты с 2 или 3 спальнями в стадии строительства рядом с муниципальным рын…
€277,500
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Алгарве, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Аапартамент с 1-ой спальней в Албуфейре в Алгарве, в 700 метрах от пляжа Прайя-да-Фалезия. Г…
€260,000
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Алгарве, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Алгарве, Португалия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
3-комнатный апартамент в комплексе в 150 м от пляжа Прайя дэ Роша. Продается квартира с 2-мя…
€475,000
Квартира 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Алгарве, Португалия
Квартира 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Алгарве, Португалия
Комнаты 6
Площадь 205 м²
 Квартира дуплекс с 5 спальнями  в 750 м. от пляжа Прайя дэ Роша, в г. Портимау, Алгарве.  Б…
€495,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Алгарве, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Владение резиденцией в нашем ЖК предоставляет владельцу привилегии доступа к современным удо…
€567,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Алгарве, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
Комнаты 2
Площадь 180 м²
€609,000
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Отличная инвестиционная возможность или жить всей семьей в этом новом роскошном комплексе, р…
€2,30 млн
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Сетубал, Португалия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Сетубал, Португалия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
€290,000
Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Jardins da Arrábida - это зеленый оазис в центре Сетубала. Тихий и безопасный опыт, окруженн…
€450,000
Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Великолепная 2-комнатная квартира с панорамным видом на устье реки Дору. Квартира имеет б…
€450,000
Квартира 3 спальни в Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Квартира с 3 спальнями с балконом, 2 парковочными местами и кладовой, встроенная в новый ком…
€545,000
Студия 1 ванная в Мадейра, Португалия
Студия 1 ванная
Мадейра, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
Квартира 1 спальня в Фару, Португалия
Квартира 1 спальня
Фару, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Спроектированные в соответствии с естественным амфитеатром гольф-поля и пляжа, все апартамен…
€630,000
Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этот комплекс расположен в самом сердце города Лиссабона, на склоне холма, в районе Граса, и…
€420,000
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этот уникальный комплекс является идеальным местом для тех, кто хочет быть рядом со всем: вс…
€610,000
Студия 1 комната в Сетубал, Португалия
Студия 1 комната
Сетубал, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этот туристический комплекс расположен в Сесимбре, прямо рядом с пляжем. Он состоит из: …
€420,000
Квартира 1 спальня в Фуншал, Португалия
Квартира 1 спальня
Фуншал, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Элитный комплекс расположен в Баррейруше, Сан-Мартинью, в тихом районе, но недалеко от услуг…
€310,000

Типы недвижимости в Португалии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Покупка недвижимости в Португалии — возможность получения гражданства страны

Для жителей постсоветского пространства страны западной Европы представляют собой экзотическую смесь европейской культуры и природной красоты. Страна предлагает оптимальные условия для совершения сделок, поэтому их количество растет год от года.

Стоимость жизни в Португалии немного ниже средней по Европе. В магазинах всегда доступны овощи, фрукты и свежие морепродукты. Сообщение с остальным миром осуществляется через три главных аэропорта (Лиссабон, Фару и Порту). Постоянный приток туристов поддерживает экономику страны на стабильном уровне. Европейцы после выхода на пенсию переезжают сюда жить. Правительство поощряет приобретение иностранцами недвижимости, усматривая в этом дополнительный источник для бюджетных поступлений.

Что дает покупка недвижимости в Португалии и сколько стоит жилье?

Законодательством предусмотрено, что, купив квартиру или виллу в Португалии, стоимость которой превышает 500 тысяч евро, вы можете получить вид на жительство, а через 5 лет и гражданство страны. Оформление документов займет от 2 до 4 месяцев. Вы можете получить кредит на 30 лет под 2% годовых. Необходимо будет заплатить налог на недвижимость — его размер колеблется от 6,8 до 7,3%.

Цены на жилые и коммерческие объекты зависят от расположения и их класса. Ценовой диапазон колеблется от 900 до 3600 евро за квадратный метр. Популярностью пользуются жилые дома на берегу Атлантического океана — именно здесь предлагается большая часть элитной недвижимости. Жилье среднего класса размещается на некотором удалении от зоны пляжей. Его стоимость довольно демократичная, по сравнению со стоимостью жилья в Германии, Франции и других европейских странах.

Принятие лояльного к иностранцам закона стало толчком к росту цен. По статистике национального агентства INE, ценовой минимум был зафиксирован в 2013 году. К июлю 2019 года стоимость квартир в престижных кварталах Лиссабона выросла на 60%. За квадратный метр здесь просят примерно столько же, сколько в Париже.

После Лиссабона самым дорогим считается курортный район Алгарви. Красивейшие пляжи привлекают сюда покупателей недвижимости с высоким уровнем доходов. Ненамного меньше стоимость домов и квартир в Кашкайше — городке, который расположен вблизи Лиссабона. Эксперты называют такую недвижимость самым надежным вложением инвестиций.

Самые выгодные предложения о продаже

В тех областях страны, которые не связаны с туризмом, цены на жилье вполне приемлемы. Тут вы обнаружите высокий уровень инфраструктуры и медицинского обслуживания.

Вот перечень городов, в которых предлагается жилье самого разного класса по умеренным ценам:

  • Тавира. Город располагается на побережье, в двадцати минутах езды от аэропорта Фару. Цена за квадратный метр на квартиры составляет около 1,5 тысячи евро. Стоимость квадратного метра в элитном жилье варьирует от 3 до 4,5 тысяч евро.
  • Алентежу. Множество исторических достопримечательностей и прекрасные пляжи — все это вы найдете в этом прибрежном районе. Например, в городах Алкасер-ду-Сал и Караскьера квадратный метр оценивается от 900 до 1050 евро.
  • Авейру. До береговой линии от недвижимости этого района около 7 километров. Он расположен на краю живописной лагуны. Здесь вы не встретите толпы туристов. Стоимость на недвижимость можно сравнить с ценами в Алентежу.

В Португалии успешно борются с преступностью. Жители страны очень гостеприимны и доброжелательны.

Национальной особенностью можно считать размеренный образ жизни. Стоимость жизни в Португалии немного ниже средней по Европе. В магазинах всегда доступны овощи, фрукты и свежие морепродукты. Сообщение с остальным миром осуществляется через три главных аэропорта (Лиссабон, Фару и Порту). Постоянный приток туристов поддерживает экономику страны на стабильном уровне. Европейцы после выхода на пенсию переезжают сюда жить. Правительство поощряет приобретение иностранцами недвижимости, усматривая в этом дополнительный источник для бюджетных поступлений.

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