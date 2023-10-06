Покупка недвижимости в Португалии — возможность получения гражданства страны

Для жителей постсоветского пространства страны западной Европы представляют собой экзотическую смесь европейской культуры и природной красоты. Страна предлагает оптимальные условия для совершения сделок, поэтому их количество растет год от года.

Стоимость жизни в Португалии немного ниже средней по Европе. В магазинах всегда доступны овощи, фрукты и свежие морепродукты. Сообщение с остальным миром осуществляется через три главных аэропорта (Лиссабон, Фару и Порту). Постоянный приток туристов поддерживает экономику страны на стабильном уровне. Европейцы после выхода на пенсию переезжают сюда жить. Правительство поощряет приобретение иностранцами недвижимости, усматривая в этом дополнительный источник для бюджетных поступлений.

Что дает покупка недвижимости в Португалии и сколько стоит жилье?

Законодательством предусмотрено, что, купив квартиру или виллу в Португалии, стоимость которой превышает 500 тысяч евро, вы можете получить вид на жительство, а через 5 лет и гражданство страны. Оформление документов займет от 2 до 4 месяцев. Вы можете получить кредит на 30 лет под 2% годовых. Необходимо будет заплатить налог на недвижимость — его размер колеблется от 6,8 до 7,3%.

Цены на жилые и коммерческие объекты зависят от расположения и их класса. Ценовой диапазон колеблется от 900 до 3600 евро за квадратный метр. Популярностью пользуются жилые дома на берегу Атлантического океана — именно здесь предлагается большая часть элитной недвижимости. Жилье среднего класса размещается на некотором удалении от зоны пляжей. Его стоимость довольно демократичная, по сравнению со стоимостью жилья в Германии, Франции и других европейских странах.

Принятие лояльного к иностранцам закона стало толчком к росту цен. По статистике национального агентства INE, ценовой минимум был зафиксирован в 2013 году. К июлю 2019 года стоимость квартир в престижных кварталах Лиссабона выросла на 60%. За квадратный метр здесь просят примерно столько же, сколько в Париже.

После Лиссабона самым дорогим считается курортный район Алгарви. Красивейшие пляжи привлекают сюда покупателей недвижимости с высоким уровнем доходов. Ненамного меньше стоимость домов и квартир в Кашкайше — городке, который расположен вблизи Лиссабона. Эксперты называют такую недвижимость самым надежным вложением инвестиций.

Самые выгодные предложения о продаже

В тех областях страны, которые не связаны с туризмом, цены на жилье вполне приемлемы. Тут вы обнаружите высокий уровень инфраструктуры и медицинского обслуживания.

Вот перечень городов, в которых предлагается жилье самого разного класса по умеренным ценам:

Тавира. Город располагается на побережье, в двадцати минутах езды от аэропорта Фару. Цена за квадратный метр на квартиры составляет около 1,5 тысячи евро. Стоимость квадратного метра в элитном жилье варьирует от 3 до 4,5 тысяч евро.

Алентежу. Множество исторических достопримечательностей и прекрасные пляжи — все это вы найдете в этом прибрежном районе. Например, в городах Алкасер-ду-Сал и Караскьера квадратный метр оценивается от 900 до 1050 евро.

Авейру. До береговой линии от недвижимости этого района около 7 километров. Он расположен на краю живописной лагуны. Здесь вы не встретите толпы туристов. Стоимость на недвижимость можно сравнить с ценами в Алентежу.

В Португалии успешно борются с преступностью. Жители страны очень гостеприимны и доброжелательны.

Национальной особенностью можно считать размеренный образ жизни. Стоимость жизни в Португалии немного ниже средней по Европе. В магазинах всегда доступны овощи, фрукты и свежие морепродукты. Сообщение с остальным миром осуществляется через три главных аэропорта (Лиссабон, Фару и Порту). Постоянный приток туристов поддерживает экономику страны на стабильном уровне. Европейцы после выхода на пенсию переезжают сюда жить. Правительство поощряет приобретение иностранцами недвижимости, усматривая в этом дополнительный источник для бюджетных поступлений.