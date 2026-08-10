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Жилье в Alcacer do Sal, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла в Comporta, Португалия
Вилла
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$594,103
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Квартира 3 спальни в Alcacer do Sal, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcacer do Sal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе рядом с р…
$439,220
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Параметры недвижимости в Alcacer do Sal, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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