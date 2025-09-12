Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Долгосрочная аренда
  4. Дом

Долгосрочная аренда домов в Португалии

Loule
3
Almancil
3
4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Ferreira do Zezere, Португалия
Дом 3 комнаты
Ferreira do Zezere, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Редкое предложение на рынке. Аренда двухэтажного дома. На втором этаже находится просторная …
$936
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Loule, Португалия
Дом 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Ежегодная аренда независимой Морадии - Quinta Algarvia Disponibilidade Imediata! Это время, …
$5,580
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Loule, Португалия
Дом 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Фантастическая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами для годовой аренды в Кинта-ду-Лаго.…
$5,580
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Двухквартирная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами, для долгосрочной аренды, расположе…
$5,580
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти