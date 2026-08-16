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Жилье в Braga, Португалия

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Guimaraes
3
4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Guimaraes, Португалия
Дом 3 спальни
Guimaraes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Расположенный на участке площадью 464 кв.м., этот дом сочетает в себе современные линии с тр…
$987,064
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Вилла в Эшпозенде, Португалия
Вилла
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Очаровательная вилла с 3 спальнями на участке площадью 230 м² с прекрасным расположением в н…
$522,860
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Квартира 2 спальни в Guimaraes, Португалия
Квартира 2 спальни
Guimaraes, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Новая 2-комнатная квартира высокого стандарта в Гимарайнсе!!!
$383,431
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 спальни в Guimaraes, Португалия
Квартира 3 спальни
Guimaraes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Новая 3-комнатная квартира высокого стандарта в Гимарайнсе!!!
$313,716
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Параметры недвижимости в Braga, Португалия

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