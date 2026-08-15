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Продажа новых домов в Португалии

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Комплекс вилл Quinta de Santo António
Комплекс вилл Quinta de Santo António
Комплекс вилл Quinta de Santo António
Комплекс вилл Quinta de Santo António
Комплекс вилл Quinta de Santo António
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Комплекс вилл Quinta de Santo António
Turcifal, Португалия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 215–221 м²
6 объектов недвижимости 6
Закрытый кондоминиум из 6 эксклюзивных вилл. Расположенный рядом с кондоминиумом Quinta de Fez, этот уютный охраняемый жилой комплекс предлагает идеальное сочетание приватности, элегантности и современного комфорта.
Застройщик
LDV Invest
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Застройщик
LDV Invest
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